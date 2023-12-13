晶心科技與WHIS合作 建構RISC-V處理器安全關鍵解決方案

RISC-V國際協會創始首席會員晶心科技（6533）今日宣布與WITTENSTEIN high integrity systems（WHIS）建立合作夥伴關係。此次合作旨在協助開發人員利用功能安全認證處理器核心 AndesCore N25F-SE和 D25F-SE 等RISC-V技術創建安全關鍵型解決方案。

晶心科表示，公司在2022年推出全球首款完全符合ISO 26262標準的RISC-V處理器IP – N25F-SE，邁入突破性的里程碑。晶心科致力於為車用產業專業人員打造安全關鍵型產品線提供堅定不移的支援。晶心科技擁有豐富多元的AndesCore處理器產品組合，可滿足從高節能MCU到高效能AI/ML運算的各式需求。為了滿足汽車應用形形色色的需求，晶心科技除了提供ASIL-B認證的處理器IP之外，也將其成熟且受市場肯定的CPU IP開發成為可執行關鍵任務的ASIL-D認證處理器IP。

晶心科進一步指出，公司即將發表其新一代、備受期待且完全符合 ISO 26262 標準的安全強化型 D25F處理器 - D25F-SE。D25F CPU IP 是 AndesCore™ 25 系列中最受歡迎的核心之一，它配備了 RISC-V P 擴展 (SIMD/DSP) 指令集草案，可在單一指令中同時有效率地處理多個資料集。許多處理語音、音訊、影像和感測器等數位訊號以及機器學習演算法的端點應用程式可以透過高效的 SIMD/DSP 指令集獲得效能提升。AndesCore™ D25F-SE已經吸引一些早鳥客戶，預計將於2023年第4季開放授權。

WHIS是一家安全系統公司，為全球車用、醫療和工業等領域產出和提供即時作業系統 (RTOS) 和平台解決方案。 WHIS與晶心科技的令人興奮的合作夥伴關係使RISC-V開發人員能夠在最新的AndesCore處理器上運行WHIS著名的安全關鍵即時作業系統 SAFERTOS。SAFERTOS已獲得 TÜV SÜD 獨立認證，符合IEC 61508 SIL3和ISO 26262 ASIL-D標準。它在國際上廣泛應用，尤其是安全性至關緊要之處，提供卓越的性能和可靠性。 SAFERTOS® 提供完整的原始碼和設計保證包，並可為客戶量身定制以符合客戶獨特的處理器/編譯器組合，由於其令人印象深刻的安全證書和能夠直接從業界最受歡迎的開源式作業系統FreeRTOS升級的路徑而廣受歡迎。

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