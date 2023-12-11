威盛 AI 大單加持 11月營收衝上17年以來單月新高

IC設計廠威盛（2388）外傳受惠於先進製程特殊應用晶片（ASIC）訂單挹注，推動11月合併營收衝上超過17年以來單月新高。法人預期，未來人工智慧（AI）浪潮加持下，威盛後續營運有望再度繳出亮眼成績單。

威盛公告11月合併營收達17.89億元，創下2006年5月來以來單月新高，且與10月相比大幅成長74.7％，跟去年同期相比同樣明顯攀升72.0％。累計今年前十一月合併營收為112.46億元、年成長29.9％，寫下16年以來同期高峰。

法人指出，威盛傳出受惠於旗下威宏的ASIC接單需求相當暢旺，使歐美AI專案委託設計（NRE）案持續看增，並持續進攻先進製程市場，明年接案量將有機會更上一層樓，使威盛明年營運將有機會再度向上攀升。

據了解，目前全球AI市場需求相當強勁，除了雲端服務大廠的委外訂單之外，市場上亦有許多科技公司有AI晶片委外客製化的需求存在，成為其他IC設計廠切入ASIC晶片市場的利基點，威盛在IC設計市場長期耕耘效應下，有望透過其龐大矽智財（IP）搶下更多AI相關訂單。

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