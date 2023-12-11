快訊

總統候選人號次抽籤結果出爐！ 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

本周「血型+生肖」財運TOP5！ O型這生肖「有一波大好運」

親友稱呼露餡！傅孟柏遭爆秘婚 低調娶交往10年經紀人女友

威盛 AI 大單加持 11月營收衝上17年以來單月新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
OpenAI。（路透）
OpenAI。（路透）

IC設計威盛（2388）外傳受惠於先進製程特殊應用晶片（ASIC）訂單挹注，推動11月合併營收衝上超過17年以來單月新高。法人預期，未來人工智慧（AI）浪潮加持下，威盛後續營運有望再度繳出亮眼成績單。

威盛公告11月合併營收達17.89億元，創下2006年5月來以來單月新高，且與10月相比大幅成長74.7％，跟去年同期相比同樣明顯攀升72.0％。累計今年前十一月合併營收為112.46億元、年成長29.9％，寫下16年以來同期高峰。

法人指出，威盛傳出受惠於旗下威宏的ASIC接單需求相當暢旺，使歐美AI專案委託設計（NRE）案持續看增，並持續進攻先進製程市場，明年接案量將有機會更上一層樓，使威盛明年營運將有機會再度向上攀升。

據了解，目前全球AI市場需求相當強勁，除了雲端服務大廠的委外訂單之外，市場上亦有許多科技公司有AI晶片委外客製化的需求存在，成為其他IC設計廠切入ASIC晶片市場的利基點，威盛在IC設計市場長期耕耘效應下，有望透過其龐大矽智財（IP）搶下更多AI相關訂單。

IC設計 威盛 AI

延伸閱讀

技嘉、緯創受惠超微 AI 晶片亮相 法人看好後市表現

聯發科攻WiFi 7 大單到手

德陽造 再獲超級鏡子發電站大單

金士頓、江波龍合資公司強強聯手 群聯、點序接大單

相關新聞

運動科技神助攻 打造台灣下一個兆元產業

科技徹底翻轉人類生活，當科技與運動相遇，注定精彩不寂寞。

電動機車爆「電池瘟疫」！騎一半瞬間斷電燒全台

近一個多月來，Gogoro電動機車傳出「電池瘟疫」，許多車主反映電池消耗速度異常，甚至在行駛途中突然斷電，引發車主的不滿與憂慮。

前進日本／台積電熊本廠將開幕！二廠箭在弦上 或宣布先進製程重大消息

台積電在排除美國亞利桑那州廠最大的勞資爭議後，日本熊本廠將率先投片試產也有重大進展。據親近日本政府官員的消息人士透露，台積電正計畫明年2月下旬為熊本廠舉行開幕典禮，此次典禮將由台積電總裁魏哲家率領相關主管及協助台積電日本布局的供應鏈成員前往，見證台積電完成日本首座具備16奈米製程生產能量的12吋晶圓廠的成就，預料日本重量級決策官員也將與會。 台積電熊本廠預計將於明年第2季初正式投片，台積電選在明年2月下旬舉辦開幕典禮，應是配合日本政府復興半導體計畫的對應安排，預料台積電也會在此典禮中宣布一項先進製程重大消息...

排名創新高 晶睿攀升5名躍居全球安防第12強

安控廠晶睿（3454）再度於全球安防50強（Security 50）排行中嶄露頭角，2023年一舉攀升5名，躍居全球安防...

威盛 AI 大單加持 11月營收衝上17年以來單月新高

IC設計廠威盛（2388）外傳受惠於先進製程特殊應用晶片（ASIC）訂單挹注，推動11月合併營收衝上超過17年以來單月新...

技嘉、緯創受惠超微 AI 晶片亮相 法人看好後市表現

受惠超微（AMD）AI晶片Instinct MI300系列亮相，AI族群日前反彈。法人看好技嘉（2376）、緯創（323...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。