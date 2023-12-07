宏碁陳俊聖：AI PC今年底明年初出現 刺激明年產業需求
PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（7）日表示，PC產業現在回到季節性需求，但隨著AI PC在今年底明年初出現，將帶來新的市場需求，對相關商機樂觀看待。此外，宏碁兩年前開始推出綠能永續產品線「Vero」，目前公司對銷售狀況滿意，但仍有進步空間。
展望2024年，陳俊聖表示，PC產業上個大波段是因為疫情關係，突然出現很大的需求，接下來高庫存、消庫存情況也已結束了，所以進入一般季節性狀態。
陳俊聖強調，現在看到AI PC或是使用生成式AI的PC需求開始發生，這些會在今年底或明年初出現，非常樂觀這種趨勢，因為使用模式的改變才會產生新的需求。
陳俊聖分析，這個模式的改變會讓電腦配置改變，刺激新一波消費，AI PC的出現對電腦採購或使用者來說都是正面的，宏碁要做的不是當第一個廠商，而是要確保跑在前面、抓住潮流。
宏碁營運長高樹國解釋，AI PC是一個循序漸進的過程，不會像疫情時期Chromebook需求突然暴衝那樣，當然，我希望AI PC需求到來時間越快越好。
此外，隨著英特爾預定在今年12月14日發表導入AI功能的晶片，品牌廠預計將陸續推出AI PC，但同時相關產品也將更加耗能，高樹國回應，享受科技發展就要有代價，「這不是0與1的問題，而是1-10程度的問題。」
高樹國說，從另一個角度思考，其實可以用AI功能讓筆電更省電，第二，是不是能用AI思考節能減碳的作法，這其實是很有潛力的想法。
宏碁本次在杜拜宣示全新的Aspire Vero 16系列筆電將實踐碳中和，對於綠能永續系列銷售狀況？高樹國指出，Vero產品線推出兩年來銷售狀況滿意但仍有進步空間，不見得從Vero能賣出多少台、多少量，宏碁重點KPI仍是回到可以減多少碳，長遠而言，我們希望所有產品都具有Vero永續設計元素。
從地區來看，Vero目前在美洲、歐洲及亞太區銷售狀況相似，並非外界以為的歐洲環保意識較高，因此銷量呈現一枝獨秀。其中，歐洲、亞太區需求主要來自螞蟻雄兵、客群較分散，至於美洲則以大型企業為主要客群。
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