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資誠推出雲端財稅小管家只需兩資料 財會管理更省事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
資誠推出雲端財稅小管家，中小企業可以較低成本取得專業的財會及管理分析及建議。左為會計師徐明釧，右為會計師吳仁杰。圖／資誠提供
資誠推出雲端財稅小管家，中小企業可以較低成本取得專業的財會及管理分析及建議。左為會計師徐明釧，右為會計師吳仁杰。圖／資誠提供

中小企業沒有專業財務長可以分析及管理公司財務狀況，也鮮少有效數位化，資誠聯合會計師事務所針對中小企業開發財稅雲端服務，協助企業即時掌握營運及稅務概況，以改善營運績效，除了能以低成本獲得財稅務相關分析資料外，還可與財稅顧問面談，獲得更專業的建議。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧表示，根據《2022臺灣中小企業轉型現況及需求調查》，超過9成的中小企業已投入數位化發展，且投入數位化經費逐漸增加，投資回報較前一年進步許多，顯示企業對於數位化有更清楚的認知。然而，8成中小企業遭遇資金及人才不足，或缺乏對市場和客戶資料的深入分析。轉型需不斷挹注資金與人才，亦考驗企業將大數據轉為有價值資訊的能力。

資誠會計師吳仁杰表示，根據他多年服務經驗，發現中小企業有三大營運痛點：一是系統面，企業資源規劃ERP系統僅有交易紀錄的功能，缺乏分析功能，且市場分析的工具多數成本效益不搭配，難以自行駕馭；二是經營面，日常管理、資料分析需求的資料，仰賴大量人工、重複投入，使用者需要自行解讀分析；三是人才面，缺乏專業的系統、軟體人員及財務與營運數據分析人員。

資誠近期推出「財稅智慧雲」，結合數位工具與財稅專業顧問人才，讓中小企業能夠以低成本享有24小時專屬的雲端財稅小管家，吳仁杰說，使用者上傳公司結帳試算表，即能呈現足夠使用的財務指標，如果需要進一步的應收帳款或存貨資料，平台提供經營管理資訊範本，填好後上傳，結合兩種資料各項資訊就能完整呈現，財會人員及公司管理者不用再花時間思考財務指標，直接使用即可。

資誠 雲端服務

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