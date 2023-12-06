元太科技太陽能驅動智慧電子紙零售物流系統 獲台灣精品銀質獎

電子紙大廠元太科技（8069）今（6）日宣布，旗下兩項彩色電子紙技術榮獲第32屆台灣精品得獎肯定，包含今年4月首度推出的E Ink Spectra™ 6全彩技術，與更進一步獲得銀質獎的全新方案「永續光伏智慧電子紙零售物流系統」。

「永續光伏智慧電子紙零售物流系統」是由元太科技與台灣在地供應鏈共同開發。元太設計與建置全套系統架構，以瑞昱半導體的RTL8762低功耗藍牙晶片系列、台塑公司的薄膜型染料敏化太陽能電池、利永環球科技（Uneo）的貨架矩陣型壓力感測器以及E Ink Spectra 3100電子紙共同組成。使用於零售場景，以彩色電子紙做為消費者廣告訊息介面，再由室內些許光線經由太陽能電池延長整個系統的使用壽命，協助店家精準行銷、提升顧客購物體驗。

隨著人力需求緊繃、流程自動化等需求持續升溫，近年零售相關業者以各種科技嘗試打造無人商店等體驗場域，營造更舒適、更智慧的購物空間。電子貨架標籤可協助業者實現動態調價策略。電子紙具有如紙張般的特性，各角度均清晰可視；其以電池即可維運、無須部署電線，讓全球大型及中小型連鎖超市相繼導入採用，也成為元太科技近年來成長顯著的應用類別。

這套智慧物流系統設計在消費者拿取商品時，透過偵測貨架上壓力的變化，系統根據後端所設定的商品搭配促銷活動或滿額條件，將特惠訊息顯示在前端電子紙標籤上，消費者可立即得到優惠、精準的購物指南，商家則有效傳遞促銷訊息、刺激多元商品銷售，並即時管理庫存，打造消費者與店家雙贏。

元太科技攜手生態鏈夥伴，以促進效率以及實現精準行銷為目標，開發永續光伏智慧電子紙零售物流系統，藉由整合電子紙特性、感測器技術和太陽能科技，串連商場前端貨架及後端庫存，打造智慧、精準促銷以及兼顧永續的商場環境。

元太表示，這項產品的優勢包括：

1. 將壓力感測器設計於商品貨架上，平面美觀，可在同一空間上達成商品擺放和偵測商品數量的雙重功能。

2. 貨架標籤以E Ink Spectra 3100四色電子紙製成，黑白紅黃清晰的促銷色有效吸引消費者注意力、180度均可視。

3. 在電子紙貨架標籤整合可用於室內的染料敏化太陽電池技術，以環境弱光為再生能源提供感測器所需要的能量，延長使用壽命，協助業者邁向淨零碳排的商業空間。

4. 透過低功耗藍牙傳輸技術，即時掌握商品的數量變化，與後端撿貨系統整合，有效管理庫存。

5. 讓商家能以更彈性、即時的方式進行促銷，例如保存期限短的生鮮食品時限將至，可立即透過貨架推播促銷，減少食物浪費。

在全球永續浪潮中，電子紙省電的特性讓電子貨架標籤成為零售商最好的夥伴，全球電子貨架標籤每年需求量高達3億片，並持續穩健成長中。

元太表示，若以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算，在過去7年間，全球已安裝約6億個，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。如果以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，LCD廣告牌與電子紙廣告牌所使用的電力消耗相比，LCD廣告牌二氧化碳排放量是電子紙的1萬2千倍的。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，紙張的二氧化碳排放量則是電子紙的6萬倍。 智慧物流系統設計在消費者拿取商品時，偵測貨架上壓力的變化，系統根據後端所設定的商品搭配促銷活動或滿額條件，將特惠訊息顯示在前端電子紙標籤上。元太／提供

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