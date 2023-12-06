日月光落實企業永續發展 2023年獲獎成果豐碩

日月光投控（3711）為全球半導體封測服務領導廠商，以創新的技術突破與發展，形塑未來智慧城市樣貌，並透過社會、經濟和環境管理等面向，落實企業永續發展。近年，面對缺工挑戰，高雄廠致力於人才的永續發展與培育，以多元共融、數位提升、人才加值等，從員工、學生、外籍人才等，建構多元完善發展制度，加值人才綜效，於今年獲得勞動部「2023國家人才發展獎」肯定。

日月光投控表示，少子化帶來人才斷層的影響，加上數位轉型浪潮，集團自2018年即啟動AI元年，深化科技量能培育人才轉型，導入創新需求及思維，將員工的工作量能展現在更重要的作業層級上，發揮更長遠的效益。如數位雙生技術。

以打線封裝的銲線圖繪製為例，過往人工執行，難度高、耗時長，以自動化系統取代，不僅縮短作業時間，並可透過AI學習，不斷校正，提升精準度，減少人為失誤風險。而針對老舊機台的升級，透過內部整合製造團隊，自主開發串接程式，以創新技術推動智慧製造，維護現有投資、打造暢通的數據資訊平台，助高雄廠榮獲數位轉型鼎革獎—智慧製造轉型獎大型企業組首獎。

半導體產業人才不分國界，日月光重視員工的全方位發展，以及人才的儲備，秉持公平、健全的制度，依職涯、職類設計發展方案，強調關鍵人才及管理梯隊發展，致力極大化每一位工作夥伴的職場價值，吸引跨國優秀人員來台、布局校園潛質學子經營，設置多項方案接軌實務，加速多元人才的融入，培育更多半導體產業專才，並落實DEI政策，打造多元共融的職場環境，創造和諧的勞雇關係，讓人才的永續擴展，加速發展厚植日月光的重要續航力。

同時，日月光致力於企業營運與永續的兼顧，秉持共好理念，從環境面向逐步展開，基於「循環經濟，廢棄再造」理念，積極布建綠色製造與循環經濟，推動多項循環回收專案，導入製程端、落實於全體員工日常，讓永續行動成為日月光的全民運動。不僅榮獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，今年4月也獲市長陳其邁頒發「環保永續貢獻獎」，肯定日月光為高雄的永續綠色之光。

商品推薦