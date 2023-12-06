快訊

2024選戰已至少10起「違建案」 賴清德等綠營3案尚未處理

美系與日系OUTLET大車拚 誰能進一步搶食市場大餅？

2024侯康配如何複製「安哲秀現象」？趙少康：現在談太早

精誠與日本丸紅商社及 CyberGym Japan 簽署四方合作備忘錄

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠（6214）與旗下專業資安服務廠商智慧資安科技（uniXecure），持續擴大資安生態系聯防艦隊，宣布與日本丸紅株式會社，以及其亞洲資安戰略夥伴 CyberGym Japan 簽署四方合作備忘錄，將串聯兩地專業技術團隊與服務經驗，共同為臺灣關鍵基礎設施及製造業OT安全領域提供多元解決方案，建立更強大穩固的防禦體系，以應對日益複雜的資安風險與挑戰。

精誠表示，透過此次的四方合作，精誠與丸紅將整合智慧資安科技的專業團隊與研發技術，以及 CyberGym Japan 的OT安全專業知識與服務，致力解決臺灣客戶面臨的OT安全問題，並對關鍵基礎設施和製造業的穩定運營做出貢獻。初期合作將以臺灣的工控市場為優先服務對象，整合彼此資安服務與系統資源，同時提升服務負載能量，再逐步向外拓展至東南亞等海外地區。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，日本丸紅集團是日本五大商社之一，其中一項重點業務為提供關鍵基礎設施的工控系統服務，服務據點遍布全球，在臺灣也參與電力基礎建設與儲能系統專案等，是OT領域的專家。

隨著物聯網的普及，為了利用運行數據和創造新的附加價值，這些系統開始連網，導致新的安全風險不斷增加，工控資安也越來越受到重視。如何將丸紅在工控領域的建置、管理和運營經驗，與智慧資安科技及 CyberGym Japan的技術與服務專業結合，提供客戶更有效且實惠的工控資安解決方案，是我們期盼透過彼此合作能達到的效益與目標。

丸紅株式會社新事業發展部門總經理 Wakayama Minako 表示，精誠資訊是臺灣最大的資訊服務龍頭企業，具備豐富的軟硬體整合經驗與專業人才；旗下的子公司智慧資安科技則是專精提供企業資安服務，具備資安產品研發能力，以及豐富的產業客戶合作案例，透過這次的合作聯盟，丸紅將運用兩地集團的跨界服務量能，結合丸紅資安策略夥伴 CyberGym Japan 在OT領域的安全專業知識與服務，共同推動工控市場在安全領域的創新發展，攜手創造更穩定的網路環境，以提升臺灣資訊基礎設施的安全與韌性。

CyberGym Japan 為具領導地位的網路安全公司，擅長分析新型的網路攻擊，並提供企業資安檢測與諮詢及培訓服務，特別是針對OT場域的資安挑戰。所服務的客戶涵蓋政府機構、關鍵基礎設施廠商，以及金融機構等，希望藉由這次的合作，能持續擴大其在日本和亞洲的業務，幫助更多企業部署全面的網路安全防護機制。

資安 日本 精誠

延伸閱讀

日本將指定專用頻譜頻寬 為Level 4自駕車上路鋪路

專訪台積赴日推手、最懂半導體的日本議員 甘利明為何力邀台積到熊本？

台日互換午餐食譜 台生好奇「學校常吃生魚片？」日本營養師解答

日本JAXA無人月球探測器 訂2024年1月20日登月

相關新聞

鴻海高雄軟體研發中心 進駐駁二7號倉庫 正式揭牌啟用

鴻海（2317）今（6）日和高雄市政府於駁二藝術特區7號倉庫舉辦揭牌儀式，宣佈「鴻海高雄軟體研發中心」正式啟用，未來將以...

本土海事工程崛起 東方風能統包台澎金馬四號海纜建置

東方風能今（6）日宣布，以25.8億元取得中華電信公司台澎金馬四號海纜建置標案，這是國內海工業者第一次有能力以統包方式，...

大立光11月營收創歷史新高 法人評等維持買進

大立光（3008）公告11月營收創歷史單月新高，月增7.3%、年增30.5%，優於市場預期，分析師表示，主要因iPhon...

德國補貼跳票影響台積電設廠？經長：德方積極處理

德國政府攸關數十億歐元投資補貼計畫的預算因法院判決違憲，外傳台積電可能取消在德設廠。經濟部長王美花表示，都有和台積電密切...

記憶體產業景氣「最壞已過」 2變數恐影響復甦力道

攸關景氣榮枯的記憶體產業已在今年第三季落底，隨著各大原廠減產效益逐步顯現、庫存逐步消化，人工智慧（AI）筆電和智慧型手機密集上市、主流產品和先進製程持續推進，目前各家普遍認為明年記憶體產業重新回到成長的正循環。不過，業者提醒，這波記憶體景氣回升，不要認為烏雲全散去，有關於中國大陸和國際地緣政治的兩大變數，恐牽動明年記憶體景氣回升力道。

鴻海11月營收月減12% 本季表現可望優於「顯著成長」

鴻海昨（5）日公告11月合併營收6,500.21億元，雖然月減12.3%，仍為同期次高，並較去年同期成長17.95%；前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。