精誠與日本丸紅商社及 CyberGym Japan 簽署四方合作備忘錄

精誠（6214）與旗下專業資安服務廠商智慧資安科技（uniXecure），持續擴大資安生態系聯防艦隊，宣布與日本丸紅株式會社，以及其亞洲資安戰略夥伴 CyberGym Japan 簽署四方合作備忘錄，將串聯兩地專業技術團隊與服務經驗，共同為臺灣關鍵基礎設施及製造業OT安全領域提供多元解決方案，建立更強大穩固的防禦體系，以應對日益複雜的資安風險與挑戰。

精誠表示，透過此次的四方合作，精誠與丸紅將整合智慧資安科技的專業團隊與研發技術，以及 CyberGym Japan 的OT安全專業知識與服務，致力解決臺灣客戶面臨的OT安全問題，並對關鍵基礎設施和製造業的穩定運營做出貢獻。初期合作將以臺灣的工控市場為優先服務對象，整合彼此資安服務與系統資源，同時提升服務負載能量，再逐步向外拓展至東南亞等海外地區。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，日本丸紅集團是日本五大商社之一，其中一項重點業務為提供關鍵基礎設施的工控系統服務，服務據點遍布全球，在臺灣也參與電力基礎建設與儲能系統專案等，是OT領域的專家。

隨著物聯網的普及，為了利用運行數據和創造新的附加價值，這些系統開始連網，導致新的安全風險不斷增加，工控資安也越來越受到重視。如何將丸紅在工控領域的建置、管理和運營經驗，與智慧資安科技及 CyberGym Japan的技術與服務專業結合，提供客戶更有效且實惠的工控資安解決方案，是我們期盼透過彼此合作能達到的效益與目標。

丸紅株式會社新事業發展部門總經理 Wakayama Minako 表示，精誠資訊是臺灣最大的資訊服務龍頭企業，具備豐富的軟硬體整合經驗與專業人才；旗下的子公司智慧資安科技則是專精提供企業資安服務，具備資安產品研發能力，以及豐富的產業客戶合作案例，透過這次的合作聯盟，丸紅將運用兩地集團的跨界服務量能，結合丸紅資安策略夥伴 CyberGym Japan 在OT領域的安全專業知識與服務，共同推動工控市場在安全領域的創新發展，攜手創造更穩定的網路環境，以提升臺灣資訊基礎設施的安全與韌性。

CyberGym Japan 為具領導地位的網路安全公司，擅長分析新型的網路攻擊，並提供企業資安檢測與諮詢及培訓服務，特別是針對OT場域的資安挑戰。所服務的客戶涵蓋政府機構、關鍵基礎設施廠商，以及金融機構等，希望藉由這次的合作，能持續擴大其在日本和亞洲的業務，幫助更多企業部署全面的網路安全防護機制。

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