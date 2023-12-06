大立光11月營收創歷史新高 法人評等維持買進

大立光（3008）公告11月營收創歷史單月新高，月增7.3%、年增30.5%，優於市場預期，分析師表示，主要因iPhone15 鏡頭量產出貨，帶動營收月增，但預期 iPhone15 系列機種全年拉貨高峰已過，後續營收可能將逐步放緩，但在後市營運動能透明度仍高下，維持買進評等。

法人機構表示，由於 iPhone15 Pro Max 為最受歡迎機種，蘋果為滿足市場龐大需求而加緊趕工，但因獨家供貨5倍光學變焦相機模組的南韓業者為首次製造，良率不如預期，蘋果為加緊趕工而加大1G+3P鏡頭訂貨量，以更大的鏡頭模組產量彌補良率不足，因此帶動高倍光學鏡頭出貨進一步成長，預估第4季3營收169.4億元，季增24.3%，稅後淨利56.2億元，季減5.5%，每股稅後純益（EPS）42.1元。

展望2024年，預期 iPhone16 Pro 與 Pro Max 皆將搭載高倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能，加上華為 Mate60 系列機種熱賣後，後續將有多款機種問世，2024年華為手機出貨量將持續成長，帶動高階鏡頭出貨動能，預估2024年營收555億元，年增15.8%，稅後淨利181.1億元，與今年持平，EPS 為135.6元。

雖然 iPhone15 Pro Max 潛望鏡頭採用1G+3P設計，外購模造玻璃鏡片以及鏡頭處於生產初期，皆對毛利率產生負向壓力，但後續隨著生產經驗累積提升良率，以及客戶加大鏡頭訂購量，第4季營收、獲利仍有成長契機，2024年 iPhone16 Pro、Pro Max 皆搭載高倍光學變焦鏡頭，推升高倍光學鏡頭滲透率，以及華為5G手機回歸將添增額外成長動能，帶動營運重回成長軌道。

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