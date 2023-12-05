鴻海與和碩印度廠停工？業內人士：已經恢復正常

路透報導，知情人士表示，受豪雨影響，鴻海（2317）與和碩（4938）已暫停在印度南部城市清奈附近工廠的蘋果 iPhone 生產。

蘋果、鴻海與和碩，均未發出正式回應。供應鏈人士表示，這次印度清奈豪雨導致工廠停工，就像台灣的颱風來襲，接著員工放颱風假一樣，目前鴻海與和碩的工廠，已經陸續正常運作。

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