快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

鴻海與和碩印度廠停工？業內人士：已經恢復正常

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
路透報導，知情人士表示，受豪雨影響，鴻海（2317）與和碩（4938）已暫停在印度南部城市清奈附近工廠的蘋果 iPhone 生產。歐新社
路透報導，知情人士表示，受豪雨影響，鴻海（2317）與和碩（4938）已暫停在印度南部城市清奈附近工廠的蘋果 iPhone 生產。歐新社

路透報導，知情人士表示，受豪雨影響，鴻海（2317）與和碩（4938）已暫停在印度南部城市清奈附近工廠的蘋果 iPhone 生產。

蘋果、鴻海與和碩，均未發出正式回應。供應鏈人士表示，這次印度清奈豪雨導致工廠停工，就像台灣的颱風來襲，接著員工放颱風假一樣，目前鴻海與和碩的工廠，已經陸續正常運作。

鴻海 和碩 颱風假 豪雨 印度 蘋果 iPhone

延伸閱讀

豪雨影響 鴻海和碩印度廠傳停工

鴻海軟體中心 明揭牌

勞動部認證引進印度移工 侯辦批賴清德陣營避重就輕：不是10萬是幾萬？

印度空軍教練機墜毀 機上2人喪生

相關新聞

花旗：台積電晶圓代工霸主地位 不受美中晶片戰與英特爾撼動

美中晶片戰持續震撼全球半導體產業，成為輝達（Nvidia）等業者營運的逆風，但花旗集團（Citigroup）認為台積電、...

力智營運觸底反彈 明年全面迎來 NVIDIA GPU 晶片新商機

電源管理IC廠力智（6719）在經過長達一年的庫存調整後，今年第4季營運將可望開始逐底，不論手機、PC及網通等相關市場都...

鴻海與和碩印度廠停工？業內人士：已經恢復正常

路透報導，知情人士表示，受豪雨影響，鴻海（2317）與和碩（4938）已暫停在印度南部城市清奈附近工廠的蘋果 iPhon...

科技大廠開出上百個「研替」職缺 博士學歷月薪7.4萬起

1111人力銀行總經理張篆楷今（5）日表示，113年度研發替代役役男報名甄選即將於明年1月中旬正式開始，不少科技大廠包括...

顧能：明年記憶體營收增66.3% 推升半導體成長16.8%

研調機構顧能（Gartner）預估，今年全球半導體營收恐滑落至5340億美元，減少10.9%；明年可望回升至6240億美...

碩博畢業生卡位高薪 台達電釋出逾百個研替職缺

113年度研發替代役役男報名甄選作業預訂於明年1月中旬開始進行。為協助準役男們了解研替個人權利義務之相關資訊，包括陽明交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。