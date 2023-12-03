快訊

黑龍江、內蒙古、新疆、北京都出現極光 大陸連發「地磁暴」預警

網紅營養師Ricky遭前女友控訴搞「一夜情」劈腿　曬遭施暴暈倒照片

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

2023安永企業家獎 帆宣系統科技董座高新明獲年度大獎

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
2023《安永企業家獎》頒獎典禮，左起宇匯知識科技董事長周培林、晶達光電董事長李英珍、財團法人台北市安永文教基金會董事長林鴻光、帆宣系統科技董事長兼執行長高新明、環球晶圓董事長徐秀蘭、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、安勤科技董事長劉琍綺、頻譜電子工業總經理鄭智航。安永提供。
2023《安永企業家獎》頒獎典禮，左起宇匯知識科技董事長周培林、晶達光電董事長李英珍、財團法人台北市安永文教基金會董事長林鴻光、帆宣系統科技董事長兼執行長高新明、環球晶圓董事長徐秀蘭、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、安勤科技董事長劉琍綺、頻譜電子工業總經理鄭智航。安永提供。

2023「安永企業家獎」頒獎典禮12月1日於台北君悅酒店舉行，典禮集結了眾多傑出企業家們彼此交流經營企業之歷程。今年由帆宣系統科技董事長兼執行長高新明榮獲最受矚目的年度大獎，將於2024年6月代表台灣與世界各國年度得主共同角逐《安永世界企業家大獎》殊榮。

安永企業家獎以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年主題為「胸懷永志 續業千里」，典禮中頒發【智慧永志企業家獎】、【續業躍昇企業家獎】、【優化共榮企業家獎】、【逆勢突破企業家獎】、【穩健再造企業家獎】共五個獎項，彰顯了懷抱理想與志業、持續帶領企業走向永續經營之路的企業家們。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，在瑞士洛桑管理學院（IMD）所公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」，以及調研機構StartupBlink「2023年創業生態系排名」報告中，台灣排名第六名及第24名，名次較去年更往前。安永企業家獎由於有歷屆優秀企業家們參與，讓這個獎項能夠續業千里，期盼眾多臺灣企業家們能持續帶領更多企業穩健經營。

2023安永企業家獎獎項由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等四大評選標準，選出五位企業家，依公司名稱中文筆劃順序排列如下。

【智慧永志企業家獎】宇匯知識科技董事長 周培林

周培林在人工智慧尚未萌芽時，預見未來網路趨勢，26年經營歷程中展現「克服逆境，不懈創新」精神，雖經歷挫折歷練，仍堅持追逐志向，帶領團隊為電子商務服務開創技術，未來將走向國際。

【續業躍昇企業家獎】 安勤科技董事長 劉琍綺

劉琍綺擁有勇於承擔的經營精神及商業領導力，創業後抓住商機研發病床邊醫療平板電腦，帶領公司成為跨足物聯網、智慧醫療、智慧城市和智慧製造等多元領域的指標企業。

【優化共榮企業家獎】帆宣系統科技董事長兼執行長 高新明

高新明帶領公司致力創新發展、建立完整服務平臺，引進國內半導體、光電相關產業發展所需的尖端設備與技術，並優化業務延伸提供多元系統服務。逐步擴大建構台灣完整供應鏈的生態系，攜手拓展全球共榮。

【逆勢突破企業家獎】晶達光電董事長 李英珍

接掌公司後啟動轉型策略、逆勢改革、聚焦垂直市場，建立差異化競爭力，並延伸發展產品模式，在競爭激烈市場中突圍而出，制定「一年一創意，兩年成產線，三年要複製，四年賺無限」發展方針，奠定市場地位。

【穩健再造企業家獎】頻譜電子工業總經理 鄭智航

2008年金融危機之時接手經營，盤點公司優勢與難題，以工業設計學術背景，導入目標管理策略與流程以及數位化、自動化工具，提升電源模塊製造性能與品質。掌握「少樣多量」製造優勢，符合客戶上市時間，放眼國際，追求穩健永續成長。

企業家 安永 2024

延伸閱讀

主打綠營貪腐 侯友宜：民進黨的貪腐 不用我打已掉滿地

挖走爐碴竟回填廢棄物！藍營再批黑金、南檢查案被動

烏日籃球場光電頂棚工程坍塌 台中運動局：究責嚴辦 

台中烏日籃球場光電棚架坍塌對折成兩半 市府要究責

相關新聞

蘋果新機推動非蘋手機鏡頭升級潮 法人看好大立光受惠

蘋果（Apple）年度新機發表後，iPhone15 Pro Max 的5倍光學變焦鏡頭為了降低色散相差，採用1G+3P的...

價格回穩 威剛董座：記憶體明年好光景

記憶體模組大廠威剛斥資四十七億元購置的內湖總部昨天啟用，展望產業市況，威剛董事長陳立白表示，第四季DRAM與NAND F...

淨零排放衝擊科技供應鏈 宏碁等台廠前進COP28取經

COP28聯合國氣候大會正在杜拜舉行，台灣金控業者國泰金、電源大廠台達電皆率團與會。電腦品牌廠宏碁由董事長暨執行長陳俊聖...

5G智慧工廠聯盟 4日大會師

全球最大製造業的5G推動組織「全球5G智慧工廠聯盟（5G-ACIA）」將於12月4日首次來台舉行會員大會，高通、愛立信、...

產業追蹤／攻生成式AI商機 多路並進

近期，生成式人工智慧（GAI）在全球掀起熱潮，未來GAI將會如何改變人類工作及生活型態？大家都在觀望。

產業追蹤／企業導入應用 三個考量

GAI浪潮來襲，2023被視為生成式AI元年，對台灣產業是巨大挑戰，也是難得的機遇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。