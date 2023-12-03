2023安永企業家獎 帆宣系統科技董座高新明獲年度大獎

2023「安永企業家獎」頒獎典禮12月1日於台北君悅酒店舉行，典禮集結了眾多傑出企業家們彼此交流經營企業之歷程。今年由帆宣系統科技董事長兼執行長高新明榮獲最受矚目的年度大獎，將於2024年6月代表台灣與世界各國年度得主共同角逐《安永世界企業家大獎》殊榮。

安永企業家獎以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年主題為「胸懷永志 續業千里」，典禮中頒發【智慧永志企業家獎】、【續業躍昇企業家獎】、【優化共榮企業家獎】、【逆勢突破企業家獎】、【穩健再造企業家獎】共五個獎項，彰顯了懷抱理想與志業、持續帶領企業走向永續經營之路的企業家們。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，在瑞士洛桑管理學院（IMD）所公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」，以及調研機構StartupBlink「2023年創業生態系排名」報告中，台灣排名第六名及第24名，名次較去年更往前。安永企業家獎由於有歷屆優秀企業家們參與，讓這個獎項能夠續業千里，期盼眾多臺灣企業家們能持續帶領更多企業穩健經營。

2023安永企業家獎獎項由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等四大評選標準，選出五位企業家，依公司名稱中文筆劃順序排列如下。

【智慧永志企業家獎】宇匯知識科技董事長 周培林

周培林在人工智慧尚未萌芽時，預見未來網路趨勢，26年經營歷程中展現「克服逆境，不懈創新」精神，雖經歷挫折歷練，仍堅持追逐志向，帶領團隊為電子商務服務開創技術，未來將走向國際。

【續業躍昇企業家獎】 安勤科技董事長 劉琍綺

劉琍綺擁有勇於承擔的經營精神及商業領導力，創業後抓住商機研發病床邊醫療平板電腦，帶領公司成為跨足物聯網、智慧醫療、智慧城市和智慧製造等多元領域的指標企業。

【優化共榮企業家獎】帆宣系統科技董事長兼執行長 高新明

高新明帶領公司致力創新發展、建立完整服務平臺，引進國內半導體、光電相關產業發展所需的尖端設備與技術，並優化業務延伸提供多元系統服務。逐步擴大建構台灣完整供應鏈的生態系，攜手拓展全球共榮。

【逆勢突破企業家獎】晶達光電董事長 李英珍

接掌公司後啟動轉型策略、逆勢改革、聚焦垂直市場，建立差異化競爭力，並延伸發展產品模式，在競爭激烈市場中突圍而出，制定「一年一創意，兩年成產線，三年要複製，四年賺無限」發展方針，奠定市場地位。

【穩健再造企業家獎】頻譜電子工業總經理 鄭智航

2008年金融危機之時接手經營，盤點公司優勢與難題，以工業設計學術背景，導入目標管理策略與流程以及數位化、自動化工具，提升電源模塊製造性能與品質。掌握「少樣多量」製造優勢，符合客戶上市時間，放眼國際，追求穩健永續成長。

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