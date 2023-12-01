元太攜手台中童綜合醫院 健檢流程導入彩色無電池電子紙智慧卡
元太（8069）今（1）日宣布攜手台中童綜合醫院導入彩色無電池電子紙智慧卡於健康檢查流程中。導入無電池電子紙智慧卡有助於提高醫護人員對受檢者的識別度、增進作業流程效率，受檢者在各項檢查流程中，亦能減少等待時間，加快完成健檢流程。
元太指出，電子紙不自發光，不影響病人休息，可動態更新顯示資訊，且超省電，很適合應用於需要精準資訊的智慧醫療場域。元太董事長李政昊表示，很高興能將最新的全彩無電池電子紙解決方案導入台中童綜合醫院的電子紙健檢卡應用，為童綜合醫院帶來更高效能的無紙化作業效率。
元太表示，電子紙具有超低耗電、不傷眼的特性，應用於各類型智慧場域，已漸受各產業肯定。在智慧醫療場域中，電子紙已應用於床頭卡、病房門卡、藥局中的智慧藥櫃或藥車中，均能見到電子紙的多元應用。在環境永續的大趨勢下，醫療場域亦致力推動無紙化作業，運用電子紙顯示取代紙張書寫，不僅減少紙張耗用，同時能提升醫護人員工作效率。
台中童綜合醫院總院長童敏哲表示，智慧醫療一直是醫療產業發展的趨勢，童綜合醫院長期以來致力推動各種智慧醫療應用的導入，以提供民眾更舒適與精準的醫療服務。這次很高興能與元太合作，率先導入使用了彩色無電池的電子紙健檢智慧卡，不僅能大幅減守受檢者的等待時間、提升醫護人員整體工作效率，並且也為童綜合醫院實踐ESG企業永續再往前邁進一大步。
元太強調，本次導入的彩色電子紙智慧卡採用無電源解決方案，卡片沒有內建電池，與智慧醫院系統連線，透過無線通訊技術傳輸微量的電力，即可將最新檢查進度刷新於電子紙顯示畫面上，每完成一項檢查項目，彩色電子紙智慧卡即時刷新檢查進度，取代了使用紙筆勾選註記的程序，改善了手寫紀錄筆誤的問題。
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