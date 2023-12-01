英特爾攜手生態系 推動 AI 智慧醫療

晶片大廠英特爾參與台灣醫療科技展，攜手生態系加速推動AI智慧醫療應用，攜手包括宏碁智醫、華碩（2357）、雲達、安勤科技（3479）、圓展科技（3669）、醫揚科技（6569）、遠傳（4904）、亞東醫院等24家合作夥伴共同展示基於最新AI技術的實際應用案例。

英特爾以生命科學、醫學AI、智慧醫院、雲端安全為四大展示主題，全方位解決方案包括CPU、GPU、OpenVINO、開放式聯邦學習等先進技術，賦能醫療科技和拓展更多創新應用。

在英特爾展區，安勤科技展示全方位病患監控系統，運用Intel Core與OpenVino技術打造無接觸式的生命徵象感測儀，在不增加護理人力負擔的情況下監控心律、呼吸、溫度及心電圖，無接觸監測更可減少感染機率。此設備並已獲得台灣食品藥物管理局（TFDA）的認證。

宏碁智醫和英特爾共同開發和合作加速打造消費者保健AI、精準醫療和無國界醫院，此外，透過OpenVINO和OpenFL在醫院以外的場域實現醫學數據跨界合作和培訓。華碩展示應用聯邦式學習與AI技術，輔助醫療診斷與擴展醫療應用的機密運算（Confidential Computing）。

醫揚科技將英特爾最新的GPU導入醫療AI硬體領域，使用專門的GPU進行手術影像3D渲染、AI分析及可視化，進一步透過鈞聯生醫整合提供智慧手術系統流程服務方案。

中美萬泰偕同合作夥伴共同展示基於AI的腦神經外科手術機器人和胃腸內視鏡解決方案，與英特爾共同打造快速擴展和協作平台，並已成功通過歐美日台等醫療認證，現已安裝於台灣多家醫院，完成臨床手術訓練。

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