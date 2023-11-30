科技大廠布局智慧醫療 「宏碁、華碩、鴻海」再下一城

科技大廠布局智慧醫療領域，宏碁（2353）30日宣布旗下宏碁智醫產品AI骨質密度異常篩檢軟體-智骨篩「VeriOsteo OP」，獲食品藥物管理署智慧醫材許可證；華碩（2357）則展現智慧醫療4.0的突破成果，聚焦「智慧醫療」、「數位醫療」和「全齡健康」三大主題；鴻海（2317）集團主導的數位健康大聯盟則再添新合作夥伴。

宏碁智醫AI醫療業務再下一城，30日宣布與臺中榮總合作的旗下最新獲得台灣食品藥物管理署核發的智慧醫材許可證新產品 –「VeriOsteo OP」智骨篩 - AI骨質密度異常篩檢軟體。

此外，為強化智慧醫療量能，宏碁智醫也積極擴張智慧醫療領域的業務範疇，涵蓋醫院、遠距和居家醫療等，宣布已與英特爾簽屬合作備忘錄，透過OpenVINOTM 工具組，更高效地運行AI模型，聯手建構完整的智慧醫療生態。

針對醫療事業，宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁智醫現在產品已在八個國家地區，有十個醫材證照，在超過200個醫療院所落地。

華碩本次以「次世代‧超融合，開創數位醫療新篇章」為核心，於2023台灣醫療科技展展現智慧醫療4.0的突破成果。聚焦「智慧醫療」、「數位醫療」和「全齡健康」三大主題，呈現智慧醫療「數位基礎建設」、「數位平台」和「數位應用」軟硬體解決方案。

至於鴻海集團，由其主導的數位健康大聯盟成立滿一周年，30日以「建立與患者的永續關係」為核心，舉行專案研討會，會中也宣布聯盟再添包含高雄醫學大學附設中和紀念醫院等六家合作夥伴。

鴻海數位健康總經理姜志雄表示，得益於政策開放和各界跨產業的支持，台灣數位健康已揚帆啟航，絕對是一個可供長期持續發展的產業領域。

此外，鴻海也發布CoDoctor AI人工智慧輔助診斷系統，三大優勢包括擴增智慧賦能、巨量醫學模型、台灣原創。

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