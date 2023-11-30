宏碁陳俊聖滿意黑五 PC銷售表現「So far so good」

宏碁（2353）集團參加2023年台灣醫療科技展，針對PC產業市況，宏碁董事長陳俊聖今（30）日表示，目前正值黑色星期五以及網購星期一，目前統計結果令人滿意，「So far, so good! 」從總體經濟來看，雖然還有很多不確定性因素，但看起來明年會比今年好一些。

針對明年PC市況，陳俊聖表示，現在講還有點早，但是我們知道有新的使用模式，一定會帶來新的刺激，當然希望他有一些成長，但成長多少還不確定。

隨著全球通膨降溫，市場看好消費力道回溫，陳俊聖指出，目前正值黑色星期五以及網購星期一，宏碁目前正在統計過程當中，但其實還是令人感到滿意的，我們覺得（銷售表現）還不錯。

他說，接下來進入季節性表現，因為疫情造成的現象已經過去了，進入傳統季節性狀況，而生成式AI的具體應用，將帶來新一波需求刺激。

陳俊聖認為，目前黑色星期五看到的數字都不錯，「So far, so good! 」，這種表現也算是在我們預計中，畢竟庫存消化已經結束，現在要回到季節性表現，而好兆頭其實是AI的新應用。

陳俊聖分析，從總體經濟角度來看，其實明年還有很多不確定性因素，現在已知情況來看，看起來明年會比今年好一些，因為今年第1季度實在是太弱了，那明年如果能平均一些的話，沒甚麼意外的話，明年應該是比今年好才對。

陳俊聖說，明年的灰犀牛是目前已經知道的各地地緣政治衝突，希望他不要出來，因為一旦發生一定會有影響，像烏克蘭戰爭還沒結束，以巴事情又發生，這些一定會有影響。

針對AI PC，陳俊聖重申，AI PC一定會發生，他不會是突然發生，而是一個漸進的過程、一步一步的。至於AI PC是先發生在商用還消費市場，陳俊聖覺得皆會發生。

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