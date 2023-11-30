台積電台中擴建2奈米廠 議員：將重蹈日本熊本廠覆轍

台中市議員林祈烽等議員聯合質詢，指出台積電在日本熊本縣，造成當地從所未見的交通大堵塞，台積電10年前至今就造成園區周邊道路大打結，未來擴廠只會雪上加霜。其中福林路從30公尺寬的大馬路變成10公的巷弄，議員認為不塞車怪。市長盧秀燕表示，漢翔路已編預算第一期3億7425萬，與用地所有權人協調中，比照市政路分段完工；拓寬福林路將爭取中央預算。

民進黨議員林祈烽、施志昌、楊典忠指出，台積電確定在中科園區擴廠，籌設2奈米晶圓廠，市長盧秀燕堅持要求中央保證不會因此缺水、電，8月底通過市府都市計畫委員會審查，中科管理局已進行土地價購及徵收用地取得，力拚明年6月底前可交地給台積電公司建廠。

林祈烽說，市府要求中央保證台積電二期擴廠後台中市的民生用水和用電不會因此缺乏，這是合理要求，但照市長過去的說法，預計將吸引7000至8000人在台中就業，投資金額約8000億元到1兆元。但「台中市準備好了嗎？」

林祈烽說，台積電在中科擴廠一定會帶來新的人潮和車潮，10年前台積電選擇在中科設廠，市區往來園區的交通流量爆增，台積電選擇在日本熊本新設廠，也造成當地交通出現從未發生的堵塞現象，而中科園區就幾條主要幹道，現在都出現堵車情況時，台積電再擴廠，配合的上下游廠商增加員工後，難以想像中科園區交通會變成什麼景象？他要求市長承諾保證維持周邊道路暢通。

林祈烽表示，第一項東西向的漢翔路，目前從漢翔工業園區只通到環中路口，接下來應直通中科園區，都是都市計畫早已規劃好的計畫道路；第二是南北向的福林路，銜接中科路到台灣大道幹道之一，但福林路過了國安二路路口後，就變成了西平南巷，從30公尺路寬的大馬路變成不到10公尺寬的小巷子，在上下班尖峰時段怎能不塞車？

市府要求中央出公文保證台積電擴廠後台中不缺水電，林祈烽說他們代表市民，要求保證台積廠擴廠後，西屯區不會大塞車，市長也應做出政治承諾，在保證書上簽名。但盧秀燕不在市議會接受要求簽名，但口頭回應指出，漢翔路已編列第一筆經費3億多元，未來會採分段開工，目前與地主協調中；講到福林路，她笑說，要請議員與立委協助，向中央爭取經費。

台中市議員楊典忠（左起）、林祈烽、施志昌要求市長盧秀燕，簽署保證書，打通漢翔路、拓寬福林路，以免雪上加霜，盧秀燕口頭回應，但未簽名。記者陳秋雲／攝影

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