輝達黃仁勳：大陸是最大晶片市場 正在開發合規晶片

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於美國當地時間11月29日表示，AGI（通用人工智慧）可能最短在五年內超越人類，與人類競爭，而美國至少還需要十年的時間來擺脫對海外供應鏈的依賴。他還指出，大陸是全球最大的晶片市場，輝達正在為大陸開發不會受到限制的合規晶片。

綜合陸媒報導，黃仁勳11月29日出席紐約時報舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）。談到AGI時，黃仁勳說，若將其定義為在測試中與人腦相比，能以「具有相當競爭力」的電腦或軟體的方式完成測試的話，那麼「在未來五年內，你就能明顯看到，AI能夠完成這些測試」。

報導指出，黃仁勳並未說明他眼中的AGI究竟是如何的，但他同意上述AGI是指能夠設計輝達目前正在製造的晶片AI。他稱，「事實上，我們現在所有的晶片都離不開AI」。而輝達H100晶片就是在多種AI幫助下所設計，他認為，沒有AI，就不能寫軟體、設計晶片，一切都不可能。

在會中黃仁勳也預測，AI領域的競爭將導致現成AI工具的出現，不同產業的公司可據各自需求對AI工具進行調整，從晶片設計、軟體開發、藥物發現到放射學。

公開資料顯示，黃仁勳此前曾多次強調，AI的第一波浪潮源自新創公司，現在整個產業已經進入由大企業推動的第二波浪潮。他認為，「AI的第三波浪潮也將是最大的一波」，全球的重工業將被數位化，並從生成式AI中獲益。

此外，黃仁勳當日還提到，輝達產品如何依賴來自全球的無數組件。他稱，輝達還需要10至20年的時間來實現供應鏈獨立。在近一兩年間，這並不是一件能夠實現的事情。

他坦言，大陸是全球最大晶片市場，輝達正為大陸開發不會受到限制的產品，「必須拿出符合規定的新晶片」，一旦符合規定，就會回到大陸。

此前，美國在去年10月宣布，實施最初的人工智慧晶片出口限制。而輝達由於無法提供大陸市場A100和H100人工智慧處理器，因此專門為大陸市場特別提供A800和H800，來符合相關政策。

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