碳費將開徵 環境部：盼明年第1季確定費率
環境部明年起開徵碳費，預計將有512家排放大戶入列。外界關注碳費進度，環境部政務次長施文真今（28）日表示，碳費費率審議會設置要點已完成預告，近期將公告，接下來就會依程序來遴選，希望明年1月初能儘快組成委員會，進行費率審議，然後確定費率。
環境部在10月底預告「碳費費率審議會設置要點」草案，明定審議會委員組成及任期，每年至少開會一次，並依照我國減碳狀況、排放源類型、溫室氣體種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果等，綜合考量審議費率。
施文真表示，設置要點已完成預告程序，預計近兩周就會正式公告，接下來就按程序來遴選，希望明年1月能儘快組成審議會。
外界關注碳費費率如何訂定？施文真表示，為促進減碳，我國碳費機制設計較為複雜，分為一般費率或優惠費率，環境部在進入費率審議會審議前，也會再聽取產業界、民間團體意見，並提供基礎資料供審議會參考，據以訂定碳費。
施文真表示，未來審議會設置要點公告後，還要有組織章程，包含審議程序、開會次數等內容，再根據組織章程組成審議會。
環境部初步規劃針對直接、間接排碳每年達2.5萬噸的排放大戶徵收碳費，以去年盤查資料來看，約有512家可能入列，包括台塑、中鋼、台積電等大型公司都在其中。
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