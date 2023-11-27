台灣大 MyVideo 轉播金馬獎 創下492萬總收視人次

第60屆金馬獎25日落幕，台灣大哥大（3045）連續四年成為官方唯一電信合作夥伴，與金馬合辦兩場盛況空前的電影論壇，旗下MyVideo成為官方指定直播平台，創下492萬總收視人次；電視直播典禮的收視更居全國第一。

台灣大表示，MyVideo挹注豐沛資源，支持原創，首開電信業先河，本土OTT投資電影，首度榮獲華人電影創作最高榮譽金馬獎肯定，其中，MyVideo投資動畫電影《八戒》，勇奪「最佳動畫片」，繼推出曾入圍金鐘的動畫影集《2049+絕處逢聲》後，再次展現台灣大助力台灣原創動畫能量綻放，締造台灣動畫電影的新里程碑；此外，另一部投資電影《疫起》拿下「最佳視覺效果」、「最佳美術設計」亮眼成績。

台灣大總經理林之晨上周六(25日)出席典禮，並上台領獎，他表示，台灣大從2018年至今投資超過40部本土戲劇及電影，過去五年台灣大拋磚引玉，率先投入支持影視產業，很高興吸引許多優秀投資人加入，加速讓台灣把這些故事說得更好，希望接下來能將故事講給全世界聽，讓優質人才近悅遠來。

金馬獎典禮進行中，MyVideo同步推出「金馬60榮耀時刻精彩片段」，讓觀眾重溫典禮精采瞬間，MyVideo直播當下與回顧專區總收視突破492萬人次，直播收視人數較去年成長20%，再創新高。

台灣大指出，精彩節目不間斷，26日直播「Pokémon UNITE台灣公開賽 2023」決賽，周末進站流量較前周同期超過2倍，新到訪用戶周成長4倍，更讓MyVideo APP下載數較上周成長超過10倍以上成長，直播期間更拿下Apple store排行榜第1名。

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