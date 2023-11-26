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研調機構預估 明年全球 NB 市場恢復至健康的供需循環

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

研調機構最新預估，2023年全球NB出貨量將達1.67億台，年減10.2%，且隨著庫存壓力緩解，預期2024年全球NB市場恢復至健康的供需循環。

法人機構表示，研調機構看好主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求、部分細分市場如Chromebook 以及電競NB的持續擴張，並更新預估2024年全球NB出貨量將可達1.72億台，年增3.2%。

分析師表示，從研調機構的統計預估數據可知，因全球NB市場於去年上半年開始進入需求與庫存調整，且市場庫存水位已於今年上半年回到健康水準，因此市場需求有望於今年第4季開始轉為年成長，並有望於2024年與2025年進入新的換機週期。

在全球NB市場有望於2024年重回成長，將有利NB供應鏈的出貨與營運表現中，有利華碩、宏碁、技嘉等供應鏈營運表現。

NB 華碩

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