折疊機熱炒 三台廠吃補
近來折疊手機成為新藍海，吸引品牌大廠加入戰局。法人預估，受惠價格親民新機種推出，2024至2025年折疊手機出貨量可望年增五成以上，優於整體產業的4%至5%，點名富世達、兆利、新日興等三檔為主要受惠者。
就產業來看，投顧分析，預期全球折疊機今、明年出貨將分別年增57%、55%，至2,210萬支、3,430萬支。
根據Gartner統計， 今年上半年三星居最大折疊手機品牌，全球市占率高達71%，華為居次為12%，其餘則為Oppo、榮耀、Vivo。其中，三星於多個海外市場市占最高，大陸市場則由陸系品牌瓜分，三星僅占8% 。
展望2024至2025年，華為將持續拓展海外市場，包括華為、Oppo、Vivo、小米，以及美國品牌Motorola 、Google等美系品牌亦將推出新機種，市場更加競爭，將使三星市占率持續下滑，預期折疊手機需求上揚，且陸系品牌市占擴張將為台灣軸承廠商帶來商機。
法人表示，柔性屏與軸承為折疊手機主要零組件，約占整體成本三至四成。由於近年來技術不斷突破，折疊手機售價已由3,000美元以上，跌價至目前平均約1,400至2,000美元，甚至有1,000美元以下機種。
折疊手機設計包含上下折設計、左右內折與左右外折，目前以上下折及左右內折設計為主，各占市場約45%至50%，考量大螢幕需求提升，預期左右內折設計將為折疊手機主流。
隨折疊手機售價更加親民，將帶動相關需求提高，有利於軸承廠商；而折疊手機軸承毛利率穩定於20%至25%，需求成長將為台廠帶來穩健營收及獲利成長，新日興預定目標為2024至2025年獲得陸系品牌訂單，預期將成為獲利成長的催化劑。
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