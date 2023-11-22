台積電再生能源占比遠不如三星 綠色和平呼籲積極建置

綠色和平東亞辦公室發布「2023國際供應鏈脫碳報告：消費性電子供應商氣候表現評比」，總計評比11家企業，台灣部分有台積電、和碩、鴻海等3家受評，結果顯示，再生能源占比表現均不如東亞區域其他競爭對手，台積電再生能源占比僅10％，遠不如英特爾及三星的93％、31％。

評比中指出，IPCC與IEA均認為，2030年被視為抑制全球升溫1.5°C目標的重要時間點，企業應迅速承諾在2030年實現100％再生能源的目標並採取行動。但台積電、和碩、鴻海的再生能源占比分別只有10.40％、19.42％、8.28％。

相反地，相較2020年，台積電與鴻海的碳排放量與用電量隨著增產持續上升，台積電碳排放量增加22.6％，鴻海的碳排放量增加5.13％，僅有和碩碳排放量減少26.29％。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維說，台積電與和碩在本次評比中擠進前段班，意味著台灣電子供應商終於意識對全球氣候危機採取行動的必要性。

以台積電為例，在今年9月宣布將RE100目標提前至2040年實現，「氣候承諾」分數大幅提升，使其氣候表現總評比從C-提升至C等級，持續領先三星電子，並與SK Hynix、和碩並列第三；但在「氣候行動」面向上，普遍台灣企業的減碳幅度不足、再生能源占比嚴重落後國際要求。

方君維指出，目前台積電將近五成再生能源皆透過購買REC來取得，但憑證不但難以追蹤再生能源實際使用情況，也並未額外增加新的再生能源來源，屬於低影響力取得模式，而且也將受限於再生能源市場的供需狀態，建議台積電應優先考慮如自發自用、直接投資或是購電協議（PPA）等高影響力再生能源取得模式。

針對評比報告中台灣企業再生能源占比落後的現況，方君維呼籲，台積電、鴻海、和碩應更積極採用以自發自用策略為主的多元再生能源途徑，將廠內自用與轉供自用兩種方法都列為重點再生能源取得選項，以提升企業再生能源占比。

為達到實質的企業減碳，綠色和平提出2點建議，第一，企業需加速承諾2030年RE100目標並採取行動，積極加速再生能源建置、投資或採購，增加再生能源在總用電中占比，才能真正實現減碳最終目標，抑制氣候危機；第二，企業應選擇高影響力再生能源取得模式。優先考慮高影響力再生能源取得模式才能實質達成減碳目標，且兼顧環境、社會、治理（ESG）影響力。

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