三星小米 OV 急單到 昇佳今年營收挑戰成長一成

感測晶片廠昇佳（6732）在今年下半年手機回補庫存商機帶動下，客戶急單湧入。法人指出，不論是三星、OPPO、Vivo及小米等客戶都出現急單需求，預期昇佳將可望受惠於這波急單，今年全年營收有望挑戰年成長一成，且訂單動能有望延續到明年第1季。

手機市場在經歷將近一年的低迷後，終於在第3季迎來回補庫存商機。供應鏈指出，手機客戶庫存水位早已經回到健康水位，不過由於消費性市場低迷，因此拉貨力道相當疲弱，但在第3季開始，短期急單持續湧入，且進入第4季後，急單需求並未消退，反倒持續增強。

昇佳受惠於這波手機客戶急單商機，出貨動能可望重新回溫。法人指出，昇佳目前手握三星、OPPO、Vivo及小米等客戶大單，在客戶急單挹注效益下，第4季營運有機會持續成長，並且有望力拼全年合併營收達到年成長一成的水準，打破年初市場所預期的持續衰退表現，且客戶目前有意持續拉貨到明年第1季，讓昇佳營運有機會持續回溫到明年上半年。

據了解，昇佳在手機感測器市場當中的最大競爭對手為ams-OSRAM，該公司近期持續營運體質調整，且逐步淡出手機感測器市場。業界指出，目前ams-OSRAM僅在高階市場仍有所布局，中低階市場幾乎沒有看到身影，在這波回補庫存商機當中，也成為昇佳趁勢擴大市占率的好時機。

昇佳公告10月合併營收達4.51億元、月成長3.6％，創下19個月以來新高，相較去年同期大幅成長70.6％。累計今年前十月合併營收為36.43億元、年成長4.4％。

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