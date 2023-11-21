快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

三星小米 OV 急單到 昇佳今年營收挑戰成長一成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
昇佳董事長李盛樞（本報系資料庫）
昇佳董事長李盛樞（本報系資料庫）

感測晶片廠昇佳（6732）在今年下半年手機回補庫存商機帶動下，客戶急單湧入。法人指出，不論是三星、OPPO、Vivo及小米等客戶都出現急單需求，預期昇佳將可望受惠於這波急單，今年全年營收有望挑戰年成長一成，且訂單動能有望延續到明年第1季。

手機市場在經歷將近一年的低迷後，終於在第3季迎來回補庫存商機。供應鏈指出，手機客戶庫存水位早已經回到健康水位，不過由於消費性市場低迷，因此拉貨力道相當疲弱，但在第3季開始，短期急單持續湧入，且進入第4季後，急單需求並未消退，反倒持續增強。

昇佳受惠於這波手機客戶急單商機，出貨動能可望重新回溫。法人指出，昇佳目前手握三星、OPPO、Vivo及小米等客戶大單，在客戶急單挹注效益下，第4季營運有機會持續成長，並且有望力拼全年合併營收達到年成長一成的水準，打破年初市場所預期的持續衰退表現，且客戶目前有意持續拉貨到明年第1季，讓昇佳營運有機會持續回溫到明年上半年。

據了解，昇佳在手機感測器市場當中的最大競爭對手為ams-OSRAM，該公司近期持續營運體質調整，且逐步淡出手機感測器市場。業界指出，目前ams-OSRAM僅在高階市場仍有所布局，中低階市場幾乎沒有看到身影，在這波回補庫存商機當中，也成為昇佳趁勢擴大市占率的好時機。

昇佳公告10月合併營收達4.51億元、月成長3.6％，創下19個月以來新高，相較去年同期大幅成長70.6％。累計今年前十月合併營收為36.43億元、年成長4.4％。

手機 營收 小米 三星

延伸閱讀

回補庫存商機 偉詮電 USB-PD 晶片傳衝刺出貨到年底

矽力10月每股純益0.16元 敦泰0.1元

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

迅杰產品打入小米、戴爾供應鏈 USB 產品後續出貨衝

相關新聞

Nvidia AI 晶片 H200 明年問世 雲達今證實將成首批支援業者

AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）產品陣線持續擴大，除目前已出貨至全球的超強 AI 處理器 A100、H100 外，還將...

回補庫存商機 偉詮電 USB-PD 晶片傳衝刺出貨到年底

USB控制IC廠偉詮電（2436）受惠於快充商機帶動，使USB-PD晶片出貨下半年開始回溫，在Dell、HP、小米等筆電...

11月下旬 TV 面板報價續跌、法人對面板族群評價維持中立

11月下旬TV面板報價續跌，分析師指出，原因在於年底旺季促銷相關需求已降溫，IT面板報價亦則與上旬持平，主要係多數客戶僅...

解密華為／旗艦手機製程大躍進 除艾司摩爾…美日蝕刻廠也是大功臣

華為Mate 60 Pro旗艦手機晶片製程大突破，在美國政壇及全球半導體圈掀起巨浪，雖然中共領導人習近平日前與美國總統拜登會面，雙方試圖緩和緊繃的關係，但這場美中半導體科技實力對壘，檯面下仍波濤洶湧，中國大陸仍不斷要突破美國強大的科技禁令防線。華為的每一步都動見觀瞻，已成中美科技對陣的觀察指標。

立積明上半年先迎 WiFi 7 衝刺出貨 再衝 WiFi 6 回補庫存

射頻IC廠立積（4968）全力衝刺WiFi 7出貨，在今年第3季開始量產出貨至歐洲客戶後。法人指出，立積年底前將可望再奪...

10月晶圓代工、晶片通路 接單翻紅

經濟部統計處長黃于玲昨（20）日表示，受惠AI需求熱絡，伺服器及顯示卡接單已連續四個月正成長；另晶圓代工、晶片通路接單1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。