三顧利用AI加速細胞治療發展 明年首季三產品進入臨床

三顧（3224）今（20）日宣布，繼今年8月通過衛福部查核，擁有台灣唯一GMP先導工廠之後，三顧再與國內學研單位合作開發人工智能（AI）在研發與製程的參數資料，並將協助三項細胞治療項目在明年2月提出臨床一／二期試驗申請。

三顧公司近年來由電子通路業跨足生醫產業，生醫事業目前仍在燒錢階段，獲利來源仍仰賴電子事業。三顧今年前三季淨損2,436萬元，不過電子事業今年至今獲利逾7,000萬元，年底前電子事業力拚獲利9,000萬元。三顧表示，今年生醫事業研發支出比去年更高，再加上子公司樂迦生醫也佔研發支出35%，致公司目前尚無法損平。

三顧副董事長陳宗基指出，三顧自四年前開始發展細胞治療時，即認定必須以「工廠」而非「實驗室」的規格來發展量產工廠。經過三年的努力，三顧今年8月終於通過衛福部的查核，成為台灣第一家獲得PIC/S GMP細胞製備認證的公司，目前已有兩家日商公司正在洽談合作中。

陳宗基指出，接下來公司認為細胞生產多為手工作業產量有限，出貨時程不好掌控，為解決這個問題，三顧將已經累積的再生細胞的相關資料製成資料庫，結合與合作的學研單位開發AI專利演算法，將讓三顧發展為智慧製造細胞工廠。

陳宗基並說明，三顧也與宏碁公司（2353）合作，借助該公司AI軟體協助發展「腫瘤新抗原DC」細胞，預計明年2月將可針對肺癌及大腸直腸癌兩項適應症，向衛福部提出臨床一／二期臨床試驗；此外，三顧也正與另一家醫院合作，利用間質幹細胞來治療膝軟骨相關疾病，也會在明年首季申請臨床一／二期試驗。

醫美部分，三顧自行研發的技術M-Cell高效能聚合型纖維母細胞，可較傳統細胞療法較長時間停留在患部上，且可透過針筒注射的方式，無須依賴手術植入，使用方便，目前已經有三家醫院與兩家醫美診所獲得核准，未來將持續拓展到13家國內醫院與一線醫美診所，將成為三顧生醫事業短期營收貢獻來源。

三顧表示，為完善公司在製造上的佈局，三顧在2019年成立樂迦再生科技，與日本日立集團合作，跨入細胞製劑製備領域，並建立CAR-T生產技術，建立再生醫療生態系。但公司並不以此為滿足，下一步將把工業4.0「數位雙生」（Digital Twins）智慧製造的概念，落實在生物製劑製備與產品開發上，讓公司成為「生技產業的科技公司」。

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