Sony Xperia 1 V正式在台支援最新Android 14 內建功能將同步升級

Sony今日(11/16)宣布，即日起Xperia 1 V的台灣地區使用者可將系統升級至Android 14 (軟體版本號: 67.1.A.2.112)，並將同步升級Xperia 1 V內建功能，包括更優化的「散景效果」功能，可打造兼具前、後散景效果的絕美人像照片內建Photo Pro Basic模式支援4K 120fps/慢動作錄影，以及讓內建Game Enhancer遊戲增強器更有電競氛圍的介面設計，提供更出色的使用體驗。

此外，Sony同步祭出限時電池更換優惠方案，即日起至2023年12月22日到Sony授權維修服務中心，或透過Sony行動通訊專賣店轉送，即可享有指定機種電池更換優惠價$ 1,100元及維修零件9折方案，趕緊把握限時機會汰舊換新、讓手機電池煥然一新，延長享受Xperia的極致行動娛樂饗宴。

Sony Xperia 1 V為全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件「Exmor T for mobile」的旗艦機種，提供感光度更高、降噪能力更好的照片成像，同時集結Sony多項頂尖黑科技，支援即時眼部與物件追蹤對焦、每秒30張HDR超高速連拍、4K 120fps高幀率慢動作錄影等領先規格，並且承襲Sony相機多項尖端攝影技術，導入S-Cinetone電影感攝影模式、Creative Look創意外觀、產品展示模式等功能。

活動期間持指定手機至Sony授權維修服務中心或透過Sony行動通訊專賣店轉送，即可享1,100元的電池更換優惠價！手機經檢測後若有其他功能性故障，將依實際維修狀況另行報價，並享零件9折優惠，不僅如此，參與電池更換優惠活動者，將可獲得精美小禮物。

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