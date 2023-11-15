疫後近5成企業導入跨境電商 64%企業面臨人才不足難題

歷經3年的全球疫情封鎖，台北市進出口商業同業公會（IEAT）與亞馬遜全球開店（台灣）共同發布的「2023跨境電商焦點報告」，在450家台灣企業調查中，疫情之後有49.3％企業選擇「導入或提升線上電商布局」，以做為解封後、未來3年的企業主要拓銷模式，超越「全球參展拓銷」的40.4%，顯示儘管疫情之後實體貿易雖已恢復正常、許多企業開始恢復線下拓銷，但線上模式也已然成為企業拓展全球市場的主要路線。

今年的調查還發現，在疫情發展中，高達62%企業面臨「客戶訂單減少或業績下滑」困境，因此有近46%企業選擇「積極採取數位行銷與開發」以拓展全球市場，並有42%企業選擇積極「上架電商平台與官網」，數位模式立即成為突破疫情封鎖的主要手段。

對於跨境電商成為疫後新常態，亞馬遜全球開店台灣負責人謝孜希指出，這與亞馬遜與企業管理顧問公司Access Partnership在2023年7月發表的《台灣出口跨境電商發展趨勢與展望》報告的觀察相當一致，在受訪問的300家台灣中小及微型企業中，有71％企業認為，如果沒有電子商務就無法實現出口貿易，可見未來台灣企業投入跨境電商的比率會快速成長。

不過，儘管台灣企業已經高度認同布局跨境電商的重要性，但是企業投入電商仍然存在不少難題，在連續3年的「跨境電商焦點報告」觀察顯示，「欠缺電商人才」仍然是至今最大的挑戰，今年更有逾64%企業表示欠缺電商人才與技能，凸顯電商人才供應已經成為台灣企業順利發展電商的首要任務。

IEAT秘書長黃文榮指出，台灣企業對跨境電商存在一定的認知，但在觀念與投入程度才是重點。在今年新加入的焦點團體訪談中，研究團隊發現到傳統投入跨境電商仍有許多牽絆，包括：企業因習於舊有成功模式在心態與行為上表現保守；對跨境電商新商業模式認識的不足，而簡化存在的價值，進而拒絕嘗試改變；在新商業模式的技術能力支持上，受訪企業也坦言人才存在斷層，無從改變；最後，中小企業一向投資未來不足，由於跨境電商是新戰略，也面臨短期不易回收的挑戰。

商品推薦