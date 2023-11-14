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NVIDIA 缺貨用 ASIC 替代？鴻海、英業達 ：AI 雲端難競爭

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
NVIDIA繪圖晶片供貨吃緊，不少雲端大廠開發ASIC晶片，市場猜測ASIC或將補位，威脅NVIDIA AI伺服器霸主地位，甚至在AI PC端2024年也將出現Arm陣營挑戰者。路透
NVIDIA繪圖晶片供貨吃緊，不少雲端大廠開發ASIC晶片，市場猜測ASIC或將補位，威脅NVIDIA AI伺服器霸主地位，甚至在AI PC端2024年也將出現Arm陣營挑戰者。路透

NVIDIA繪圖晶片供貨吃緊，不少雲端大廠開發ASIC晶片，市場猜測ASIC或將補位，威脅NVIDIA AI伺服器霸主地位，甚至在AI PC端2024年也將出現Arm陣營挑戰者，對此鴻海（2317）、英業達（2356）都認為ASIC在雲端仍難與GPU競爭，但ASIC在邊緣端或將有機會。

ASIC晶片在AI應用逐漸嶄露頭角，除英特爾宣布開發ASIC加速器，特斯拉開發Dojo 1、微軟Athena、AWS有Inferentia、Google開發TPU，META也自研MTIA晶片。隨NVIDIA供應不足，GPU市場出現空隙，雲端大廠紛紛開發自有ASIC晶片，市場關切ASIC是否將對NVIDIA AI伺服器霸主地位產生動搖？

鴻海董事長劉揚偉14日指出，確實有許多新GPU及ASIC晶片加入市場，但2024年AI市場仍將以GPU為主，ASIC是後年的事。劉揚偉解釋，GPU是主流，ASIC將應用在邊緣運算上，到2025年才有機會，而ASIC不容易在資料中心這端跟GPU競爭，鴻海會跟NVIDIA密切合作，從基板模組到伺服器整機一條龍供貨。

英業達認為，AMD跟英特爾雖在發展AI晶片，但還沒真正追上來，至於雲端業者開發ASIC現階段是想取代CPU功能，或許未來也想取代GPU，但會不會威脅到NVIDIA的GPU地位，要先觀察ASIC效能是否足夠跟NVIDIA對抗，現階段仍很難說。

英業達分析，AI有訓練跟推論兩大功能，訓練方面NVIDIA有很強的運算主導權，但推論方面則十分分散多元，長期而言不會需要太強算力的裝置，如AI PC做推論，可以用FPGA或ASIC，甚至英特爾跟AMD次世代CPU就可以滿足需求，Qualcomm也計畫跨入，平台相對多元，而若客戶AI伺服器採用ASIC運算，則主機板單價會比GPU伺服器低一些。

NVIDIA的GPU交貨吃緊狀況持續未紓解，甚至因為應用多元更形緊俏。廣達（2382）在法說會中表示，第3季AI伺服器需求比上季度法說會時看到的更樂觀，但也看到更多伺服器業者加入搶要GPU，導致NVIDIA供應短缺的情況比3個月前更嚴重。英業達同樣處於NVIDIA缺貨中，預期2024年下半缺貨才會舒緩。

廣達同樣預估，雖上游也在擴張產能趕生產GPU，但因新產能2024年第2季度開出，預期明年GPU第3季度供貨才會紓解，而對於ASIC等替代方案，廣達強調任何平台都沒有缺席。

GPU NVIDIA AI

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