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雍智手握三大廠 AI 晶片測試介面訂單 營運旺到明年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
半導體測試載板廠雍智科技（6683）隨著人工智慧（AI）商機崛起，客戶訂單也持續湧入。圖為雍智董事長李職民（本報系資料庫）
半導體測試載板廠雍智科技（6683）隨著人工智慧（AI）商機崛起，客戶訂單也持續湧入。圖為雍智董事長李職民（本報系資料庫）

半導體測試載板廠雍智科技（6683）隨著人工智慧（AI）商機崛起，客戶訂單也持續湧入。法人指出，雍智透過IC設計服務廠攻入亞馬遜 AWS、Google 及微軟的AI晶片供應鏈，隨著客戶持續追加訂單，雍智測試載板及老化測試板訂單動能也跟著一路旺到明年。

AI商機持續爆發性成長，歐美各大科技廠自然也沒有放過這塊市場大餅，選擇透過與IC設計服務廠合作，至於測試介面這筆大單也委由雍智拿下。法人指出，雍智受惠雲端大廠客戶不斷追加訂單情況下，訂單動能已經放眼到2024年，讓雍智明年營運備受市場期待。

據了解，由於AI客戶在開發運算晶片上大多採取小晶片（chiplet）結合先進封裝，因此在測試載板規格需求上也相對更加複雜，成為測試載板廠搶攻AI市場的一大新利基。

雍智公告10月合併營收達1.19億元、月成長3.2％，寫下六個月以來新高。累計今年前十月合併營收為11.84億元、年減7.9％，創歷史同期第三高。法人預期，雍智今年第4季營運將可望繳出淡季不淡的成績單，明年業績有機會繳出明顯優於今年的成績單。

AI IC設計 半導體 晶片

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