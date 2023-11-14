華碩法說 估明年PC市場微幅成長

ＰＣ品牌大廠華碩昨天舉行法說會，華碩共同執行長許先越表示，現在跟明年最重要的題目就是ＡＩ ＰＣ。華碩共同執行長胡書賓也說，ＡＩ ＰＣ是產業重要的轉捩點，隨著ＡＩ ＰＣ的出現，使用者體驗大幅提升，將進入ＰＣ產業的全新階段。

華碩看好明年迎來換機潮、微軟Windows作業系統更新、ＡＩ ＰＣ等正面因素，但因仍有不確定性因素影響，因此從原本預期明年ＰＣ市場將有高個位數成長，修正為低個位數至中個位數成長幅度。

華碩昨公布上季財報數字亮眼，擺脫上半年營運谷底低潮。累計前三季獲利一二○點○一億元，每股純益十六點一六元。展望後市，華碩觀察第四季在主要區域市場包括亞洲、美洲有旺季不旺、需求變動狀況，因此華碩預估本季ＰＣ業務營收將季減百分之十五，零組件業務則將季增百分之五。

針對ＡＩ ＰＣ的前景，胡書賓指出，消費者對ＡＩ ＰＣ的接受度還需要時間提升，大膽預估明年ＡＩ ＰＣ滲透率約個位數百分比，到二○二五年達到雙位數，但這取決於明年ＡＩ ＰＣ使用體驗和技術成熟度。此外，ＡＩ ＰＣ無論硬體、軟體都有額外加值，例如ＣＰＵ需要內建神經網路處理器、記憶體容量需要加大，對毛利率會有幫助。

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