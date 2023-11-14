華碩法說 估明年PC市場微幅成長
ＰＣ品牌大廠華碩昨天舉行法說會，華碩共同執行長許先越表示，現在跟明年最重要的題目就是ＡＩ ＰＣ。華碩共同執行長胡書賓也說，ＡＩ ＰＣ是產業重要的轉捩點，隨著ＡＩ ＰＣ的出現，使用者體驗大幅提升，將進入ＰＣ產業的全新階段。
華碩看好明年迎來換機潮、微軟Windows作業系統更新、ＡＩ ＰＣ等正面因素，但因仍有不確定性因素影響，因此從原本預期明年ＰＣ市場將有高個位數成長，修正為低個位數至中個位數成長幅度。
華碩昨公布上季財報數字亮眼，擺脫上半年營運谷底低潮。累計前三季獲利一二○點○一億元，每股純益十六點一六元。展望後市，華碩觀察第四季在主要區域市場包括亞洲、美洲有旺季不旺、需求變動狀況，因此華碩預估本季ＰＣ業務營收將季減百分之十五，零組件業務則將季增百分之五。
針對ＡＩ ＰＣ的前景，胡書賓指出，消費者對ＡＩ ＰＣ的接受度還需要時間提升，大膽預估明年ＡＩ ＰＣ滲透率約個位數百分比，到二○二五年達到雙位數，但這取決於明年ＡＩ ＰＣ使用體驗和技術成熟度。此外，ＡＩ ＰＣ無論硬體、軟體都有額外加值，例如ＣＰＵ需要內建神經網路處理器、記憶體容量需要加大，對毛利率會有幫助。
📢 【限免】LINE免費貼圖5款！這款可「永久免費」、星歐兔兔限16萬名會秒殺
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 Joeman涉毒道歉影片賺爛？網1動作抓包開營利＋抖內又業配 氣罵「噁心吃相」
📢 別放棄！台灣之星4G 188不限速吃到飽還在 1招叫出隱藏版
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言