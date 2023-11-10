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Google帳戶逾2年未使用 最快12/1起刪除

中央社／ 台北10日電

Google已在官網公告，最快今年12月1日起將開始刪除超過2年未使用的閒置帳戶，台灣也適用，用戶需留意是否收到官方寄送的電子郵件通知，否則一旦刪除就無法復原。

Google告訴中央社記者，如果帳戶因為閒置而遭到刪除，資料將無法復原，也沒有寬限期。

根據Google公告，使用中的帳戶屬於「有效帳戶」，只要在登入期間執行7項活動之一，就不會被刪除，包括讀取或傳送電子郵件、使用Google雲端硬碟、觀看YouTube影片、分享相片、下載應用程式、使用Google搜尋、透過「使用Google帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務。

即使超過2年未使用，只要符合特定條件，仍然屬於有效帳戶，例如曾用於購買Google產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目；曾用於購買書籍或電影等數位商品；帳戶包含仍有餘額的禮物卡等。

Google 雲端硬碟 電影

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