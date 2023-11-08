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川湖法說報喜 股價直衝漲停 攻破季線

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
左二為川湖董事長林聰吉。報系資料照
左二為川湖董事長林聰吉。報系資料照

伺服器導軌廠川湖（2059）昨日法說會報喜，公司預期，受惠AI伺服器需求暢旺，本季業績可望季增兩位數百分比，進入全年最旺的一季；川湖今（8）日重返800元，早盤以845元開出，盤中直衝漲停875元，一舉收復季線，有望挑戰成為千金股。

川湖第3季單季營業利益6.74億元，季增11%，年減35%，稅後純益9.82億元，季增37.3%，年減33.7%，每股純益10.31元。前三季毛利率58.63%，年增近2個百分點；營業利益18.2億元，年減33.8%；稅後純益21.54億元，年減36.5%，每股純益22.61元。

川湖10月營收6.14億元，創下今年新高；展望2024年，預估第1季是谷底，隨著英特爾等晶片廠商陸續推出伺服器新平台，明年第2季到第3季業績可望回升，有機會創單季新高。

川湖目前AI伺服器的業績占比約9%，隨著AI伺服器業績持續成長，上修本季業績目標，由原估計季增5%到10%，調升為季增雙位數百分比。

川湖表示，英特爾、超微（AMD）新平台推出，但2023年第4季的滲透率僅有1-2%，仍以舊機種為主，目前仍在清理一般伺服器的庫存，要到2024年第2季業績才會起來，明年首季將是谷底。

伺服器

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