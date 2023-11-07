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蝦皮購物「11.11最強購物節」挑戰業績較平日增八倍
備受消費者期待的雙11，每年都有百貨、超商、電商等零售業者加入，隨著11/11倒數5天，戰況更加白熱化，本土最多用戶使用的蝦皮購物平台宣布，「蝦皮購物11.11最強購物節」暖身開跑至今買氣已吸引破4百萬人次造訪活動頁，目標11/11當日業績較平日彈跳8倍。並攜手雄獅旅遊大方祭出總價破百萬元旅遊好禮，在「直播下單、玩指定遊戲」親民參與方式的強勢助攻下，蝦皮直播觀看時數累積突破3,500萬分鐘。
蝦皮購物觀察雙11暖身期間發現，全球通膨越演越烈，民生用品今年不僅蟬聯站上買氣第一名，更較去年再雙位數成長，尤其美妝保健成長近2倍、寵物用品成長2.5倍，多片裝的寵物尿布墊更已賣出萬單，網購用戶趁雙11囤貨潮持續。
「蝦皮購物11.11最強購物節」公開11/11四大優惠攻略，包括善用不同時間免運券、站上優惠券全領、雙11當日加碼滿有旅遊好禮，以及參加蝦皮購物與雄獅旅行社舉辦多樣優惠。
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