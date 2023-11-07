蝦皮購物「11.11最強購物節」挑戰業績較平日增八倍

龍潭科學園區擴建三期計畫，因當地居民強力反彈，讓台積電默默承受民眾責罵後，決定放棄設廠計畫。現在藍綠大打口水戰，綠營批評桃園市長張善政施政不利，無法留下好的廠商，藍營則反擊前院長蘇貞昌，把台積電當政治籌碼，雙方各執一詞。到底誰該負責？完整真相解析

2023-11-07 15:45