宏碁奪印度亞馬遜大印度節 電競筆電等三冠王
PC品牌大廠宏碁（2353）於印度市場再傳捷報，2023年印度亞馬遜大印度節（Great Indian Festival）盛大開跑，於第一波促銷活動中，宏碁電競筆電、消費性筆電及顯示器皆站上銷售排行榜第一，其中在電競及消費性筆電之中，年對年成長率分別以180%及320%展現強勁的成長動能，足見宏碁於印度市場的重要性日益增加。
宏碁產品線涵蓋筆電、桌機及顯示器等產品，能滿足多元的生活型態，更以頂尖的創新技術，斬獲印度消費者的喜愛，近期於當地屢創銷售佳績。其中，旗下電競筆電 Predator 系列更是大受玩家的喜愛，搭載高階處理器及顯示晶片，提供遊戲體驗的最佳效能；除此之外，進階的散熱解決方案，確保重要零組件在遊戲激戰下，隨時保持通風涼爽。
在基本面部分，宏碁上周召開董事會，通過2023年第3季財報，合併營收為674.45億元，季增15.8%、年增3.9%；毛利為72.94億元，毛利率10.8%，高於前一季及去年同期；營業淨利15.46億元，季增47.8%、年增86.6%，營業淨利率2.3%；稅後淨利20.08億元，季增44.2%、年增7.0%，單季 EPS 為新台幣0.67元。
宏碁在第3季，非電腦及顯示器事業佔營收24.2%，並貢獻營業淨利的30.0%；累積前三季，非電腦及顯示器事業佔營收27.2%，並貢獻營業淨利的49.7%。
宏碁集團營收及獲利於皆創疫後新高，同時，因為新事業的拓展及核心事業的優化，亦優於疫前。
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