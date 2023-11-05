集邦：明年AI伺服器出貨 估增33%

研調機構集邦（TrendForce）預期2023年AI伺服器（含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬台，年增38%；2024年將再成長逾33%，AI伺服器占所有伺服器比率將突破雙位數達近12%。

TrendForce指出，市場又以輝達（NVIDIA）高階AI晶片如A100、H100需求成長明顯，2023年出貨量上修至年增逾七成，2024年將再成長近八成。

另大型雲端服務供應商（CSP）逐步擴大自研ASIC亦值得關注，尤以谷歌、亞馬遜於2023-2024年將扮領頭羊角色。預期在AI伺服器成長趨勢明確下，帶動供應鏈如記憶體、代工廠等往高規格發展。

市場多看好AI伺服器市場需求升溫趨勢，英業達董事長葉力誠就認為，相較PC（個人電腦），伺服器需求較強，其中又以AI伺服器及AI相關零組件需求最明確。

雲達總經理楊麒令也看好需求上升趨勢，預估今年AI伺服器將會有兩位數以上成長，且明年AI伺服器需求會比今年「好很多」。

商品推薦