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閎康第3季自結稅前獲利季減兩成 今日股價跌停

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖/聯合報系資料照片
閎康董事長謝詠芬。圖/聯合報系資料照片

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（30）日公告第3季自結財報，不過由於營收與第2季近乎持平，但稅前獲利季減超過兩成，引發閎康今（31）日股價出現失望性賣壓，當前股價觸及跌停，股價已跌破所有均線。

閎康公告第3季自結財報，單季合併營收12.22億元、季增0.7％，毛利率33.93％、季減5.21個百分點，稅前淨利2.1億元、季減21％，每股稅前盈餘3.25元。閎康指出，單季較去年獲利減少主要為產品組合差及一次性第三季認列員工認股價差費用化約1200萬元原因所致。

閎康自結財報出爐後，由於營收增加，但獲利卻季減超過兩成，引發市場失望性賣壓出籠，使閎康今日股價開盤隨即迅速下挫，早盤即觸及跌停，目前已經跌破所有均線。

累計今年閎康前三季合併營收為35.77億元、年增26.16％，平均毛利率36.56％，稅前淨利6.68億元、年增25.12％，每股稅前盈餘10.66元。法人推估，閎康今年全年獲利可望超越去年。

閎康董事長謝詠芬表示，未來終端市場推出的電子產品多半聚焦在HPC、5G、AI、物聯網等應用面向，面對新產品推出和技術進步，MA（材料分析）及FA（失效分析）這兩大分析項目也將更被看重。因為在面對全球半導體市場供應短缺和過剩的雙重挑戰時，MA有助於優化材料使用和減少浪費，FA則有助於識別和解決生產過程中的問題。

閎康為半導體檢測分析一站式服務之分析實驗室，多年之分析經驗及資料庫已在檢測分析產業建立極高門檻，且在台灣、中國、日本皆有完整布局，可即時服務客戶所需，對於後續營運展望相當樂觀。

閎康 營收 財報 台股

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