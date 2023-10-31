台灣大與華納兄弟策略聯盟 共組台灣影視內容基金

繼中華電信日前與文策院合作成立的「文化內容產業基金」，台灣大哥大（3045）也宣布拓展影視內容布局，與華納兄弟探索集團進行策略聯盟，整合雙方資源，積極推動台灣內容在國際市場的發展，未來將進行長期多面向合作，拓展國際視野。

響應黑潮計畫，台灣大哥大、華納兄弟探索集團，攜手文策院，在文化部長史哲的見證下，共同簽署影視產業合作備忘錄(MOU)，結合三方優勢及合作綜效，聚焦影視相關領域之開發、產製及行銷合作，打造更優質影視內容，讓台灣文化潮流航向國際。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，全球影視產業的競合關係日新月異，很高興與華納兄弟探索策略聯盟，共組發展台灣影視內容基金，並續展開進行多面向合作。台灣大哥大身為台灣科技電信公司、本土影音平台最大內容投資出品方，憑藉投資成功經驗，以及與國際合作推出《做工的人》等優質影視作品的專業能力，陸續於國內外影視獎項獲得亮眼成績單。

放眼未來，台灣大哥大表示，將透過用戶大數據掌握，及旗下影音平台MyVideo在地行銷實力，結合華納兄弟探索集團製作原創內容及全球發行的經驗，強強聯手輔以文策院政府資源，精準投資優質作品，打造台灣優質IP，將台灣作品推向國際。

台灣大哥大MyVideo自2018年起率先從電信影音平台跨足上游，扎穩台灣影視根據，陸續投資出品超過40部作品。台灣大表示，將整合電信天賦，持續豐富旗下串流影音平台MyVideo內容，期待與華納兄弟探索集團、文策院合作，結合國內文化力、國外市場力，同時希望未來與集團投資的好萊塢最大經紀公司CAA(Creative Artists Agency)接軌，讓台灣內容有更多好萊塢曝光或合資機會，加速台灣影視產業國際化，開啟嶄新時代。

華納兄弟探索集團副總裁暨台灣商務長馬艶華表示，臺灣內容創新多元，影視音產品在全球串流平台皆有亮眼成績。適逢修法帶來的利多，國際資本勢必將更加看好臺灣內容產業的發展。華納兄弟探索集團很榮幸能提供國際級製作指導，以及全球性通路經驗，將旗下受全球觀眾喜愛的IP臺灣化。期待透過此次合作結合三方優勢，讓臺灣影視內容走向規模化，愈來愈有商業思維，不但具臺灣文化也符合市場需求，讓各方有信心的不斷採購「臺灣內容」。

文化部長史哲表示，《文創法》投資抵減通過修法後，好消息一波波，美商華納集團、台灣大哥大以及文策院的合作，顯示跨國媒體集團與國內電信業者看好臺灣影視內容，也深具投資信心，此舉對整體產業的資金面有所助益，也有助於臺灣內容的國際通路與全球行銷，期望讓臺灣影視作品邁向國際之路更順暢。

文策院董事長蔡嘉駿表示，美商華納兄弟是全球大型娛樂媒體巨擘，和國內平台領航者之一的台灣大哥大聯手，結合了內容開發、製作、全球發行及播映平台等優勢，涵蓋了影視產業上下游，能為臺灣文化內容產業創造利多，更有機會一舉開創國際級的現象劇題材，也期待此合作能捲動民間企業的投資信心，為臺灣文化內容注入更多活水，讓文化內容產業更加蓬勃發展。

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