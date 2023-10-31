快訊

「超級女車手」扮上班族 1年騙過銀行領走2.5億元

中東區域衝突疑慮緩解 美股道瓊指數勁揚511點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／蔡英文昔挺大埔 怎看今天執政黨？

聯合報／ 本報記者陳熙文
蔡英文(左)2011年再次造訪苗栗縣大埔自救會長陳文彬，到農園體驗、觀察作物生長。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文(左)2011年再次造訪苗栗縣大埔自救會長陳文彬，到農園體驗、觀察作物生長。 圖／聯合報系資料照片

二○一○年，苗栗縣竹南鎮大埔自救會不滿縣政府強徵民地，四處抗議，希望獲得社會聲援。當時，苗栗縣政府不顧部分居民大力反對，強制執行區段徵收，目的同樣是為了科學園區的擴建，並高調展開整地工程，破壞即將收成的稻田。

那時，作為最大在野黨的民進黨成為自救會最大的奧援，黨主席蔡英文七月抵達大埔，探訪抗議民眾，痛批馬政府沒有約束執政黨的縣長，忽視民主程序與農民人權，大埔事件恐一再發生。

大埔事件堪稱馬政府時期最大的農民、土地抗爭運動，更是當年抗爭遍地烽火的代表性運動，同時確立民進黨對弱勢的關懷與支持，象徵民進黨永遠站在雞蛋那一邊，儼然是民間抗爭力量的大靠山。

然而，民進黨上台近八年，如今抗爭再起，卻再也找不到當年的民進黨。從桃園航空城區段徵收案，到近來社會議論紛紛的龍科三期擴建案，民眾再度成為土地徵收的受害者；執政的民進黨若非直接加害者，也無疑是間接的幫凶。

不過，面對質疑，桃園市前大家長、現任行政院副院長鄭文燦，僅回答媒體：「居民爭取權利，這是很正常的事情。」如此輕描淡寫，全不承認龍科三期擴建案是在他任內提出，更不承認那是一張為了選舉，而拉攏台積電所開出的支票。

台積電已宣布不進駐，但國科會仍不願收手，明知一意孤行將摧毀龍潭居民的家園，仍執意要為不知名的科技廠商徵收土地。

時間若能倒回，二○一○年的蔡英文對此會怎麼想？當年為地方抗爭兩肋插刀的民進黨會怎麼想？抗議的龍潭居民，應該好想呼叫一下過去那個正義凜然的民進黨，來對抗眼前這個執政黨。

民進黨 大埔 蔡英文

延伸閱讀

美麗島公布民調！蔡總統信任度今年最低點 不希望看賴清德當總統最多

蔡英文：台灣不會缺席太空產業發展 歡迎各國業者來台

2024倒數 年輕人抗中保台免疫?她分析賴清德盤勢少這個

騎士對總統車隊比中指宣洩情緒 警：3理由沒觸法

相關新聞

龍科自救會政院抗議 怒批鄭文燦

龍潭科學園區第三期擴建案爭議持續延燒，自救會昨至行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，抗議的居民並以紙團代雞蛋，丟向桃園市...

反龍科三期擴建…居民批黑箱 「被父母官出賣」

反龍科三期擴建案自救會抗議行動不斷，自救會代表張貴有說，居民最不滿的是，行政院副院長鄭文燦當過桃園市長、在地「父母官」，...

冷眼集／蔡英文昔挺大埔 怎看今天執政黨？

二○一○年，苗栗縣竹南鎮大埔自救會不滿縣政府強徵民地，四處抗議，希望獲得社會聲援。當時，苗栗縣政府不顧部分居民大力反對，...

輝達北美AI大單鴻海全吃 後續B100也有望統包…破除掉單傳聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席鴻海科技日活動後，敲定訪台大禮，北美地區的輝達最高階H100 AI伺服器模組訂單...

為何張忠謀徹夜難眠？獨家揭密他與「中國電商新掌門」蔡崇信關鍵對談

當中國大陸最大「電商龍頭新掌門」蔡崇信，遇上台灣半導體產業「護國神山」創辦人張忠謀，兩位各擅勝場、富有遠見的商業領袖和創新者，跨國、跨界對談，會碰撞出什麼火花？ 亞洲協會（Asia Society）上周在紐約舉辦「破碎世界的領導力」對談，邀請張忠謀、蔡崇信這兩位跨世代企業家，進行了42分鐘的交流。聯合報數位版獨家完整揭露兩大巨頭如何看待當前中美台政經局勢、碎片化的全球經濟、內心的憂慮，並分析領導者的責任。

工研院AI論壇 業界：敲開新賽局

聊天機器人ChatGPT自去年底問世以來，生成式AI（ＧＡＩ）新技術掀起全球關注，工研院昨舉辦生成式AI產業高峰論壇，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。