商用市場需求旺 雙北前十月辦公交易創10年新高

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

年底來到商用不動產成交旺季，擁有雄厚資金的買方陸續進場。以第四季第一個月來說，台北、新北辦公市場雙雙出現重磅交易，加總前十個月成交規模，一舉刷新十年來同期新高。信義全球資產公司總經理林三智表示，觀察近期商用市場，無論是自用或投資型買方，都相當關注辦公類型產品，企業主購置商用不動產思維轉向「自用兼置產」，重視標的收租效益、增值空間，強化資產配置上的靈活與彈性。

今年前十月台北辦公室交易額為350億元，較去年同期持平。受關注的基泰建設子公司君匯開發、京匯開發以125億元處分位於忠孝西路上的基泰忠孝大樓，買方為自然人，這也是台北今年出現第三筆整棟辦公室交易；另同一條路上的和泰產險大樓，在今年6月時，也被財團法人陳啟川先生文教基金以13.27億元包棟買走，顯示台北西區在雙子星開發案加持下，吸引高資產買方提早插旗卡位。

新北辦公市場同樣相當熱鬧，今年前十月新北辦公室交易額為170億元，年增158%，增長幅度顯著。近期新北商用市場鎂光燈都聚焦在土城工業區，鴻海集團旗下子公司鴻運科簽署預購意向書，以75億元購入超過一萬坪中工雲宇宙AI園區，刷新土城廠辦交易天花板。此外，變壓器用油製造商益州集團本月也宣布在土城斥資7億元，打造企業總部。

林三智分析，辦公市場已不再只有台北商業區一枝獨秀，新北產業需求強勁，激勵建商進場興建優質辦公產品，且買方以具有地緣性的企業為主，這些產業在地耕耘多年，因應公司成長需要增加辦公空間、設立企業總部，也多會選擇在發跡地或鄰近區域，如此可不改變員工既有通勤習慣，也可減省公司搬遷成本。

林三智進一步說明，因應國際金融環境變化，企業傾向將資金做多元配置，以分散風險、提升財務韌性，商用不動產具抗通膨優勢，成為高資產客群資金停泊點。因此，過去企業主在評估購置辦公室時，只會考量營運需求，現在多了「自用兼置產」的思維，同步會考量購入標的是否具備增值空間、出租效益等，可以成為公司穩健保值的資產。

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