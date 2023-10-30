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遠傳併亞太 合併基準日暫定為12月15日

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
「遠亞併」合併基準日暫定為12月15日。聯合報系資料照
「遠亞併」合併基準日暫定為12月15日。聯合報系資料照

「遠亞併」合併基準日暫定為12月15日。遠傳（4904）與亞太電信（3682）30日公告，遠傳合併亞太電信合併基準日暫定於12月15日。

近期台灣大（3045）發給台灣之星員工任職通知，外界臆測「台台併」拚12月1日成合併基準日。不過「台台併」尚未公告最新合併基準日。

亞太電信27日舉行股東臨時會通過遠傳合併案維持原決議且繼續執行，亞太電信董事長陳鵬表示，後續待證交所通過，「遠亞併」目標仍拚第4季完成合併。

遠傳電信30日公告本公司擬於合併基準日以每一股亞太電信普通股股份換取0.0934406股遠傳普通股為進行合併，本公司因本合併案預計將發行普通股356,681,122股，其中93,440,600股為私募普通股，每股面額10元整，預計新發行股份總額為3,566,811,220元整。

遠傳公告指出，惟實際發行股份總數將依合併基準日亞太電信普通股股份總數，扣除本公司所持有亞太電信之私募普通股所核計之股份數為準。除亞太電信私募普通股所換取之本公司私募普通股應符合私募規定外，本公司因本合併案所發行之普通股之權利義務與其已發行之原有普通股相同。

遠傳表示，合併基準日原暫定為民國111年9月30日，如需變更合併基準日，本公司董事會已授權董事長全權處理變更事宜。本合併案之合併基準日擬變更為民國112年12月15日(暫定)。

此外，遠傳表示，本公司原預計發行普通股356,681,122股，扣除亞太異議股東後，本公司合併時發行普通股股數擬修正為347,204,547股，其中93,440,600股為私募普通股。合併後預計申請上市普通股為253,763,947股。

遠傳電信 亞太電信

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