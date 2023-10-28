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半導體業4建言 首重穩供電

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台灣半導體產業協會向政府提出四大建言，首要建議就是希望政府維持穩定供電。（路透）
台灣半導體產業協會向政府提出四大建言，首要建議就是希望政府維持穩定供電。（路透）

台灣半導體產業協會（TSIA）昨日舉行年會，理事長侯永清指出，面對全球半導體供應鏈劇烈轉變，TSIA彙整四大要點，向政府提出需求與建議，首要是希望政府多方拓展各項能源，維持供電穩定，另外三項要點分別是租稅及研發投資抵減、關鍵人才培育、國家核心技術等，進一步放寬門檻並做出更明確的定義，以利提升台灣半導體產業整體競爭力。

在能源穩定部分，侯永清強調，供電穩定對半導體產業至關重要。他強調，半導體廠商都願意配合政府二○五○年淨零碳排目標，不過，目前的能源供給和業界需求仍有嚴重落差，很多廠商仍無法取得所需綠能，希望政府能在兼顧成本、培植本土廠商發展乾淨能源中平衡發展，解決目前綠能供不應求的落差。

在租稅優惠部分，侯永清指出，目前產創條件相關租稅優惠對大企業相對有利，中小企業則面臨較高門檻，為鼓勵中小企業加大研發量能，希望政府將中小企業申請產創條件的門檻減半，同時將投資抵減只能達到百分之二十五的上限，進一步向上提升。他舉例，美國研發投資抵減比率高達百分之七十五，南韓則無上限，希望台灣的投資抵減率能提升至百分之四十到百分之五十。

至於人才培育部分，侯永清表示，雖然政府已成立半導體學院培育半導體人才，但因台灣少子化趨勢，半導體人才缺口仍大，建議政府規畫更完整的配套措施，鼓勵更多年輕學子或女性人才投入半導體產業，並開放國外優秀人才來台就學、就業甚至定居，厚實台灣半導體人才能量。

最後，在國家關鍵技術部分，侯永清呼籲政府花心力定義國家關鍵發展技術，讓半導體產業發展有所依據。

侯永清指出，二○二三年是AI（人工智慧）發展元年，未來AI將無所不在，幫助人類生活更便利，而AI的發展，奠基於半導體的創新與演進。

外界普遍預期，美國近期擴大禁止AI晶片銷至中國大陸的出口限制，恐對輝達等美系晶片大廠帶來衝擊；在台積電主掌歐亞區業務的資深副總經理侯永清，昨日在TSIA年會後受訪表示，美國此次擴大管制項目是AI晶片，因AI晶片占台灣半導體產值比重仍低，因此短期影響可受控。不過，他強調，長期仍需關注後續發展。

半導體 美國 門檻

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