台積中科二期擴建都委會專案小組會議 結果出爐

攸關台積電（2330）先進製程的中科二期擴建都市計畫變更案，內政部26日召開中央級都委會專案小組會議，盼凝聚共識。經專家討論，決議要求請台中市政府修正計畫書圖到國土署，並等土地徵收計畫之公益性及必要性評估報告提經內政部土地徵收審議小組報告後，再提年底內政部都委會決議。

專家於會議中針對六方向提出改善建議。首先，應補強說明園區擴建選址理由並具體說明2050淨零路徑策略與目標。第二，包含公共運輸、大眾運輸系統規劃、區域性計畫道路規劃、公共停車需求等交通系統計畫，都可再敘明。

第三，針對基礎水電問題，專家於會中表示，需確保水電供應無虞，尤其再生水、綠電為綠化重要指標。第四，地震調查、環境敏感、災害潛勢及防災計畫大致完成，待都委會決議。

第五，會中委員也針對比例原則特別強調環評、土地徵收的公益性及必要性，原址台中興農高爾夫球場，與會員間關於球證權益溝通也要保障。最後，營改基金土地處理方式，需持續關注。

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