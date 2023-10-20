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金寶許勝雄揭集團「命脈」 大讚年營收百億美元的關鍵

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起金仁寶董事長許勝雄、太太蔡麗珠。記者吳康瑋／攝影
左起金仁寶董事長許勝雄、太太蔡麗珠。記者吳康瑋／攝影

仁寶集團董事長許勝雄昨（19）日談到，集團目前已在海外10國完成設廠布局，每年帶來超過400億美元的營收貢獻，其實這一切都要感謝自己的太太蔡麗珠，她是集團的命脈，多虧她多年來的付出，才讓自己沒有後顧之憂，將金仁寶這片江山成功打下，自己要特別感謝她。

許勝雄19日出席「遠見高峰會」並獲得終身成就獎的殊榮，而太太蔡麗珠也身著一襲高雅亮黑連衣裙相伴出席，兩人之間鶼鰈情深也讓在場來賓人人稱羨。許勝雄笑稱，自己在接近60歲及70歲時，都曾跟太太說過想退休，但兩次都沒成功，而現在太太聽到自己說想退休，就會直接跟他說「別說了」，因為每次自己這麼說，就是又有想投資的新事業。

許勝雄表示，自己常常告訴同仁說，人的一生就像是一齣舞台劇，可能需要扮演各種腳色，有時可能是兒子、有時要當祖父、有時也要扮出爸爸的氣度，不過最重要的是「盡到每個角色的責任與義務」，他強調，如果每個人把角色扮演好，那演出來的每齣戲，絕對都會非常好看。

許勝雄指出，他最喜歡古詩《念奴嬌》中的幾句詩詞，其中「大江東去，浪淘盡、千古風流人物」就是描寫歷史上很多的英雄豪傑，包括劉備及司馬懿等，都是在世時傾力做好本份，而離世時不帶走一片雲彩。他認為，這與扮演好一名企業經營者，塑造出良好的經營環境，讓有能力、有抱負的同仁能夠發揮出來，有異曲同工之妙，其實他也只是在做同樣的事情，就是在平時盡好自己的本份。

針對獲頒終生成就獎，許勝雄表示，自己接到電話時，第一個念頭其實是想婉拒，因為他認為無功不受祿，但對方卻跟他說評審委員已經通過了，非要他接受不可，因此他只好換個念頭來想，他笑說「這幾天我思來想去，年紀大了其實也有好處，就是可以得到一座終身成就獎」。

左起金仁寶董事長許勝雄、太太蔡麗珠。記者吳康瑋／攝影
左起金仁寶董事長許勝雄、太太蔡麗珠。記者吳康瑋／攝影

許勝雄 仁寶

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