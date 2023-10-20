金寶許勝雄揭集團「命脈」 大讚年營收百億美元的關鍵
金仁寶集團董事長許勝雄昨（19）日談到，集團目前已在海外10國完成設廠布局，每年帶來超過400億美元的營收貢獻，其實這一切都要感謝自己的太太蔡麗珠，她是集團的命脈，多虧她多年來的付出，才讓自己沒有後顧之憂，將金仁寶這片江山成功打下，自己要特別感謝她。
許勝雄19日出席「遠見高峰會」並獲得終身成就獎的殊榮，而太太蔡麗珠也身著一襲高雅亮黑連衣裙相伴出席，兩人之間鶼鰈情深也讓在場來賓人人稱羨。許勝雄笑稱，自己在接近60歲及70歲時，都曾跟太太說過想退休，但兩次都沒成功，而現在太太聽到自己說想退休，就會直接跟他說「別說了」，因為每次自己這麼說，就是又有想投資的新事業。
許勝雄表示，自己常常告訴同仁說，人的一生就像是一齣舞台劇，可能需要扮演各種腳色，有時可能是兒子、有時要當祖父、有時也要扮出爸爸的氣度，不過最重要的是「盡到每個角色的責任與義務」，他強調，如果每個人把角色扮演好，那演出來的每齣戲，絕對都會非常好看。
許勝雄指出，他最喜歡古詩《念奴嬌》中的幾句詩詞，其中「大江東去，浪淘盡、千古風流人物」就是描寫歷史上很多的英雄豪傑，包括劉備及司馬懿等，都是在世時傾力做好本份，而離世時不帶走一片雲彩。他認為，這與扮演好一名企業經營者，塑造出良好的經營環境，讓有能力、有抱負的同仁能夠發揮出來，有異曲同工之妙，其實他也只是在做同樣的事情，就是在平時盡好自己的本份。
針對獲頒終生成就獎，許勝雄表示，自己接到電話時，第一個念頭其實是想婉拒，因為他認為無功不受祿，但對方卻跟他說評審委員已經通過了，非要他接受不可，因此他只好換個念頭來想，他笑說「這幾天我思來想去，年紀大了其實也有好處，就是可以得到一座終身成就獎」。
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言