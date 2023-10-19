台積電今日召開法說會 六大重點一覽

台積電（2330）今（19）日舉行法說會，其中第3季毛利率、營業利益率繳出超標表現，且預期第4季合併營收以美元計價可望再度成長，主要受惠於3奈米製程持續拉高產能，並預期IC設計廠庫存水位可望持續降低，到今年底可望到更加健康水位。

以下是本次法說會的六大重點整理：

首先是第3季財報結果及第4季營運展望。台積電第3季財報出爐，單季合併營收5,467.33億元，季成長13.7％，毛利率54.3％、季增0.2個百分點，稅後淨利2,110億元、季增16.1％，相較去年同期減少24.9％，每股稅後淨利8.14元，寫下三個季度以來新高，同時也是今年以來單季新高。

台積電釋出第4季營運展望，預估第4季營收將落在188～196億美元、季成長8.79～13.42％，若以1美元兌新台幣32元計算，將可望落在6,016億～6,272億元區間，與第3季將可望成長10.0～14.71％，毛利率將達到51.5～53.5％，營業利益率將達39.5～41.5％。

第二是近期需求展望，台積電指出，第4季的業績將受惠於3奈米技術持續強勁量產，不過部分成長將受到客戶持續的庫存調整所抵消。在庫存方面，預期無晶圓廠半導體的庫存在第3季已持續下降。

台積電預計，庫存消化將延續到第4季，但目前PC及智慧型手機終端市場近期出現急單狀況，因此有需求穩定的一些早期跡象。伴隨著這樣的庫存管控，也預測無晶圓廠半導體的庫存會繼續降低，並將在2023年第4季結束時來到更健康的水平。

第三是獲利能力，與2023年第2季相比，第3季毛利率增加了20個基點至54.3％，主要原因為更高的產能利用率提升，以及較有利的匯率。優於原先預期高出80個基點，主要是受惠於較有利的匯率。第4季毛利率展望將下降 1.8 個百分點至中位數52.5％，主要受到快速產能拉升的3奈米技術所稀釋。

第四是資本支出及折舊費用，預估今年2023的資本支出大約為320億美元。約 70％將用於先進製程技術；約20％將用於特殊製程技術，約10％將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

第五是先進製程布局，台積電3奈米製程今年下半年HPC和智慧手機相關應用的支持下成長強勁，2024年多個客戶需求更加強勁，2奈米製程技術將如期在2025年進入量產。

台積電亦在N2發展出背面電軌（backside power rail）解決方案，此一設計最適於HPC相關應用，目標是在2025年下半年推出背面電軌供客戶採用，並於2026年量產。

第六是海外布局，計劃在德國德勒斯登興建一座以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，此晶圓廠將採用22/28奈米和12/16奈米技術進行半導體晶圓製造，並計劃於2024年下半年開始興建，2027年底開始生產。

美國亞利桑那州廠目標在2025年上半年量產N4製程技術。在日本晶圓廠將採用12/16奈米和22/28奈米製程技術。到目前為止，我們已經聘用了約800名當地的台積公司員工，進度有望於2024年末進入量產。

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