工研院頒新任院士 匯聚生醫與 ICT 產業巨擘 蔡總統盛讚

工研院今（19）日舉辦「第十二屆工研院院士授證典禮」，今年新出爐的新科院士共有四位，包括：研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩聯合科技董事長暨策略長童子賢、明基佳世達集團董事長陳其宏。蔡英文總統除親自為新任院士授證，盛讚今年四位院士均以創新提升臺灣產業的附加價值，同時重視企業及供應鏈的綠色永續發展，更深刻感受工研院不遺餘力深耕產業，積極鏈結院士的產業經驗及經營智慧，提供臺灣未來產業發展方向的貢獻。新任院士並呼籲政府應加碼投資工研院預算，蔡總統也回應強調「工研院預算不要砍」！

蔡英文總統今年二度到訪工研院，特別肯定工研院多項創新技術，在參觀特展時，對於一條20元的鞋帶可以變成8萬元的「軟硬組織整合之編紡人工韌帶技術」，大力稱讚「這真的很厲害！」以及肯定「醫咖Go+iMAS 智慧醫療資訊平台」，用一卡皮箱在臺灣走透透，照顧偏鄉，已結合醫院在臺灣10縣市使用。蔡總統也讚賞工研院年輕團隊研發出臺灣「低軌衛星寬頻通訊系統」，直稱「要好好投資年輕人，未來要靠他們」。對於今年工研院勇奪8項R&D 100 Awards，僅次於美國為全球第二，是臺灣之光，蔡總統給予肯定，強調臺灣產業需要工研院；另外，她也指出，臺灣最重要的資產，是有技術、人才，還有充滿經驗、實驗精神、技術能力及經營力的企業領導者，感謝工研院院士們對臺灣產業的貢獻。

蔡英文致詞時表示，今年四位新科院士中，劉克振院士是帶領研華成為全球最大的工業電腦龍頭，不僅是物聯網產業最具關鍵影響力的全球企業，也積極發展綠色營運、邁向2030淨零排放目標，推動共創模式也成為經營管理標竿，促進臺灣產業多元化發展。吳明賢院士在臺灣生技醫療扮演重要角色，打造最佳防治胃癌醫療模式，讓胃癌從臺灣十大癌症死因的第3名降至第8名，成為胃癌防治國際準則，是臺灣之光。童子賢院士深耕科技產業逾30年，帶領和碩聯合科技開創新興整合服務製造模式，跨足多元領域，同時也長期投入臺灣藝文創造傳承，對臺灣科技跟文化產業有很多貢獻。陳其宏院士帶領明基佳世達集團成為全臺灣第一家加入RE100的電腦周邊科技集團，更連續五年榮獲YAHOO最佳企業雇主獎，真正落實社會責任，相信必定帶領企業與國際接軌永續發展。感謝四位新科院士的貢獻，以創新提升臺灣產業的附加價值，也感佩他們對於企業及供應鏈的綠色永續發展的付出，謝謝院士對於國家社會貢獻，期待他們以不同領域的豐富經驗及產業趨勢見解，持續協助工研院不斷提升研發能量。

工研院董事長李世光表示，走過半世紀，工研院持續以「技術移轉」、「人才擴散」的方式，推動創新技術產業化與產業轉型升級，為臺灣催生出一波波新興產業，創造經濟價值與民眾福祉。工研院每年推舉對產業發展與人民福祉有貢獻的傑出人士，授予「工研院院士」榮銜，今年邁入第12年，選出的四位新任院士，分別來自資通訊與生醫產業，為臺灣的經濟與健康福祉做出巨大的貢獻。工研院不僅在臺灣產業轉型的過程中扮演重要角色，工研院的創新能力也在與時俱進，是國際級的研發機構。

工研院四位新科院士也致詞發表感言，劉克振院士表示，研華科技並在工業電腦產品拿到世界第一，背後關鍵功臣就是從工研院技轉的工業電腦原型，近年研華也持續與工研院合作，包括成立新創公司佳研智聯投入智慧工廠市場等，可以說工研院是臺灣產業的搖籃，光半導體投資早就回本，呼籲政府「工研院的經費絕對值得再加碼」，加強投資工研院，以更多資源幫助產業轉型升級。吳明賢院士則稱讚工研院是臺灣晶圓奇蹟的發源地，也是臺灣產業最重要的舞台，感謝醫療團隊在幽門桿菌診療研究近30年的堅持，在參與研究病患及政府經費支持下，才能找到以除菌防治胃癌的最佳模式，讓臺灣經驗變成世界衛生組織在治療與預防胃癌的準則，讓世界看見臺灣，為建立臺灣生醫產業及健康生態而努力。

童子賢院士指出，工研院發展的歷史就是臺灣經濟發展的縮影，幫助臺灣從過去的科技仰望者、追隨者轉變成科技的創新者、開拓者與參與者，相信工研院未來有非常崇高的使命，在高齡化社會下可以提供最適當的解決方案，協助臺灣產業繼續成長，也能對國際有所貢獻。陳其宏院士則指出，工研院過去50年在產業扮演重要角色，引領技術創新突破，臺灣這幾年能受到國際產業鎂光燈焦點，是政府與工研院努力的成果，明基佳世達也與工研院有許多的合作，期盼工研院能夠持續創新，培植更多臺灣的獨角獸。

今年特別策劃「跨域創新、韌性未來」特展，展示工研院在智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會、智慧化致能技術的多項創新成果，工研院院長劉文雄表示，許多技術榮獲全球百大科技研發獎，且都已落實創新成果產業化，為產業創造經濟價值。例如：在智慧生活領域的「低軌衛星寬頻通訊系統」，搭配太空中心的衛星系統驗測與發射能量，讓我國掌握自主佈建衛星通訊網路的關鍵，已協助至少8家我國ICT廠商完成地面設備架構與介面設計。健康樂活領域的「青光眼新穎標靶治療藥物開發」，有效提高眼房水排出的效率，降眼壓成效優於國際領先大廠將近三倍且副作用少，已技轉信力生技完成臨床一期試驗，最快2027年後上市。 蔡總統參觀「跨域創新、韌性未來」特展時，對於一條20元的鞋帶可以變成8萬元的「軟硬組織整合之編紡人工韌帶技術」，大力稱讚「這真的很厲害！」。工研院／提供 工研院舉辦「第12屆院士授證典禮」，左起為明基佳世達集團董事長暨第12屆院士陳其宏、台大醫院院長暨第12屆院士吳明賢、總統府副秘書長張惇涵、總統府秘書長林佳龍、總統府資政林信義、總統蔡英文、工研院董事長李世光、財團法人智榮文教基金會董事長暨院士施振榮、研華董事長暨第12屆院士劉克振、和碩董事長暨策略長暨第12屆院士童子賢、經濟部次長林全能、工研院院長劉文雄。工研院／提供 工研院舉辦「第12屆院士授證典禮」，第一排左起為榮剛集團創辦人暨院士陳興時、總統府副秘書長張惇涵、總統府秘書長林佳龍、總統府資政林信義、總統蔡英文、工研院董事長李世光、財團法人智榮文教基金會董事長暨院士施振榮、工研院院士史欽泰、經濟部次長林全能。後排左起為經濟部產業技術司副司長周崇斌、聯強集團總裁暨院士杜書伍、亞力電機總裁暨院士楊振通、明基佳世達集團董事長暨第12屆院士陳其宏、台大醫院院長暨第12屆院士吳明賢、研華董事長暨第12屆院士劉克振、和碩董事長暨策略長暨第12屆院士童子賢、美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系雷神講座教授暨院士王康隆、經濟部產業發展署主任秘書林德生、工研院院長劉文雄。工研院／提供

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