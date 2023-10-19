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影／台積電不考慮進駐龍潭挨批 張善政：產業問題不落入政治口水

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
台積電宣布不考慮進駐龍潭科學園區三期，桃園市長張善政上午回應，這是產業問題，不要落入政治口水。記者陳正興／攝影
台積電宣布不考慮進駐龍潭科學園區三期，桃園市長張善政上午回應，這是產業問題，不要落入政治口水。記者陳正興／攝影

台積電宣布不考慮進駐龍潭科學園區三期，今天北上出席論壇的桃園市長張善政回應，表示「很多人都說，你為什麼不講他們去年提早宣布這個不成熟的案子，揠苗助長，讓案子還沒成熟就破功」，張善政說他絕不講這個話，講這個話就跟蘇貞昌說「選錯人」一樣，這是產業問題，不要落入政治口水。

張善政 台積電 蘇貞昌

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