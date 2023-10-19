冷眼集／迎不到護國神山 綠上演甩鍋秀
台積電宣布不進駐桃園龍潭，掀起政壇波瀾。還原這次設廠始末，應是綠營先是為了選舉紅利，將台積電無端扯入，後又因土地徵收手段過於粗糙，引發居民抗爭，在台積電宣布後，綠營又刻意操作成桃園市長張善政施政不力，將自己責任甩得一乾二淨。
回顧去年桃園市長選戰，十月底傳聞台積電最先進的一奈米將進駐龍潭科學園區，消息一出，桃園市前市長鄭文燦「坦白」市府默默進行已久，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬更說自己長期撮合，用「愚公移山」迎來護國神山。
但龍科用地出租已飽和，外界好奇地從何來？行政院前院長蘇貞昌便率官員大動作視察龍科，宣布啟動龍科三期擴建計畫，即將展開土地徵收，營造台積電落腳是既成事實；當時便有很多民代私下議論，台積電一聲不吭，擺明是被「趕鴨子上架」。
這項政策大利多沒讓綠營守住桃園市，接手土地徵收作業的張善政市府從用地取得公聽會過程發現，龍潭居民事前根本對龍科三期毫無所悉，更不曾被問過是否同意擴建，導致抗爭四起。
台積電前天表明「在現階段條件下」不會進駐龍潭，綠營猛批張善政，蘇貞昌也酸「選對人很重要」，張善政則回應政治口水非常糟糕，未來市府會積極配合竹科管理局，讓龍潭科學園區繼續發展。
龍科三期的基礎建設須由桃市府張羅到位，土地取得當然是關鍵，要張市府上任十個月就神速搞定，不少藍綠民代和市府官員都認為強人所難，研判台積電此番找了台階下，除避免成為自救會抗議箭靶，影響法說會，加上自身對一奈米的投資步調可能也不如外界預期，畢竟市場供需也是問題。
這場台積電設廠爭奪戰，桃園真的完全出局？有官員認為，台積電聲明「在現階段條件下」或可視為但書，但關鍵的土地徵收，要兼顧土地正義，妥善和民眾溝通達成共識，確實是個大考驗。
至於鄭文燦已高升行政院副院長、鄭運鵬尋求連任立委，都能在中央替桃園好好說話，迎回台積電，好好收拾自己操弄的選舉紅利爛攤子。
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