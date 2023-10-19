鴻海低軌衛星 拚下月升空

鴻海董事長劉揚偉昨宣布，鴻海自製低軌衛星（ＬＥＯ）最快下個月發射升空。鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示，鴻海低軌衛星珍珠號（ＰＥＡＲＬ）已在德國柏林透過ExoLaunch代理商完成組裝，接下來會搭上SpaceX火箭，最快十一月發射升空。

吳仁銘昨天首度在鴻海科技日與外界分享鴻海珍珠號的研發歷程，揭露珍珠號專案的任務規畫、系統設計、模擬、驗證、組裝、整合測試過程，並公開衛星製造過程的紀錄影音。

吳仁銘指出，鴻海針對這個衛星進行兩大主要任務，第一，地面控制站對於衛星狀態的預測與監控，其中包含衛星軌道路徑、即時位置、飛行姿態、健康狀態等。

第二，通訊閘道站在衛星飛越時於不同距離與角度的寬頻通訊，其中包括在都卜勒效應下頻率的偏移補償、相位陣列天線的波束指向，以及太空無線通道估測的實驗數據採集等。

鴻海研究院通訊所主導開發珍珠號實驗低軌衛星，不僅是台灣產學合作的第一顆寬頻通訊衛星，未來也有助台灣針對高覆蓋率、高可靠度、高連結數及低延遲特性的新形態通訊，進行前瞻性驗證。

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