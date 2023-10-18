快訊

SBL／吳季穎涉打假球交保 籃協決議「逐出籃球圈」永不錄用

疑誤闖國道一路逆向「對撞休旅車」 騎士慘捲車底當場斃命

政院明通過修正國家機密保護法 刪除「永久保密」規定

新世代TOPCon電池和模組燙金 茂迪等三大廠明年火速推進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
茂迪總經理葉正賢展示和工研院合作開發的高透光率太陽能模組，適用農電及漁電共光電廠，將成為拓展國內外利器。記日簡永祥／攝影
茂迪總經理葉正賢展示和工研院合作開發的高透光率太陽能模組，適用農電及漁電共光電廠，將成為拓展國內外利器。記日簡永祥／攝影

新世代TOPCon電池成為主流地位確立。太陽能模組廠茂迪 (6244）、元晶和聯合再生都加速TOPCon新世代太陽能產品布局。茂迪總經玤葉 正賢表示，茂迪目前TOPCon產品占比已逾七成，受到日本及歐洲客戶青睞，茂迪決定在大陸馬鞍山進行TOPCon產能擴建，相關布局將於年年底公布。

元晶也敲定加速現在三條PERC產線轉換，目前逐步改機，預估今年占比將逾10%，明年完成二條產業改機後，TOPCon產能將占三分之二。

茂迪則是目前全台唯一拿到TOPCon產品VPC認證的廠商，受惠新世代產品出貨比重拉升，可預期今年第3季毛利率會明顯拉升。茂迪產品組合及獲利能力提升，也受到外資青睞，近一個月來買多賣少，累計買超5677張，近5個交易日買超即達3512張。

葉正賢表示，茂迪和工研院共同開發的TOPCon電池， 轉換效率突破24.5%，優於業界的23%，做成M10半切模組，發電效率可達 485W，優於同業的 460W。

他也以台南六甲的實驗案場舉例指出，若依據全日照平均發電量來看，N型 TOPCon 模組平均發電量較P型 PERC 高約 3%，尤其在清晨黃昏時段，TOPCon 具弱光特性，發電量更高出 6%。

葉正賢，茂迪的TOPCon除了主攻漁電共生案場外，由於雙玻高透光性，也受到農電型案廠開發商高度詢問度。葉正賢並在台灣智慧能源周現場，親自說明這項產品，採用超薄邊框與雙玻設計，抗風防水特性佳，利於灌溉農作物，現正與歐洲科技農場洽談相關專案，明年就有機會開花結果。

元晶也在智慧能源周展出新產品TOPCon M10產品，做成太陽能模組效率可達22.7%，電池效率可達25.6%。元晶表示，TOPCon發電功率可比PERC模組多出7%。元晶已正加緊TOPCon設備裝機，明年TOPCon產能1.5GW，產出約是1GW，預估明年第1季末出貨。

聯合再生的TOPCon電池，也自今年2月陸續改機出貨，董事會通過資本支出建置一條400MW（百萬瓦）產線，因申請VPC要到明年6月取得認證，屆時將會快速拉升成為主流產品。

從各大廠加速TOPCon產能轉換及布建，讓TOPCon電池和模組明年成為主流趨勢確立，預料也成為推升獲利的重要動能。

元晶也展TOPCon模組，明年衝刺1GW產能，搶食美國反規避稅豁免期截止後的外銷商機。記者簡永祥／攝影
元晶也展TOPCon模組，明年衝刺1GW產能，搶食美國反規避稅豁免期截止後的外銷商機。記者簡永祥／攝影

茂迪 太陽能

延伸閱讀

元晶喜迎美日客戶大單 營運看旺

Nexus Mods推出紳士模組「圖片模糊」功能 公共場合瀏覽不怕空氣突然安靜

搶免費「老鄉雞」…提前離崗1小時排隊 大廠員工考績被打C

電動車需求趨緩 鋰鎳鈷價格直直落

相關新聞

美晶片新禁令最大受害者不是NVIDIA？ 法人直指這家半導體廠

美國針對中國大陸晶片出口新禁令出爐，法人評估，英特爾（Intel）將為最大受害者，並衝擊世芯-KY（3661）營運，台積...

台積電撤出沒讓爭議止息 龍科三期擴建遭批無事業計畫

龍潭科學園區擴建案因引起地方強烈反彈，導致台積電宣布撤銷在龍潭建廠計畫，但爭議並未停止，竹科管理局仍盼計畫繼續進行，對於...

鴻海珍珠號低軌衛星組裝測試過程吸睛 最快下個月發射

鴻海董事長劉揚偉今（18）日早上首度對外宣布，低軌衛星（LED）最快下個月發射升空。引發外界好奇，鴻海研究院新世代通訊研...

推台積電設廠首選淡海新市鎮 新北經發局支持：也曾考慮這三區

台積電不進駐龍潭園區三期，引發高度關注。國民黨新北市議員陳偉杰今在新北市議會質詢時，要求市府爭取台積電進駐淡海新市鎮二期...

鴻海蔣尚義：現在追逐尖端晶片主導地位 「為時已晚」

蘋果iPhone供應商鴻海表示，該公司的半導體策略是專注於生產「專用晶片」（specialty chip），而非競逐尖端...

台台併過關 林之晨：拚年底前完成網路整併

台灣大總經理林之晨今天表示，台灣大和台灣之星的網路整併還沒開始，要等到合併基準日後才能執行，不過有些前置作業已經開始進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。