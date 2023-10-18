新世代TOPCon電池和模組燙金 茂迪等三大廠明年火速推進

新世代TOPCon電池成為主流地位確立。太陽能模組廠茂迪 (6244）、元晶和聯合再生都加速TOPCon新世代太陽能產品布局。茂迪總經玤葉 正賢表示，茂迪目前TOPCon產品占比已逾七成，受到日本及歐洲客戶青睞，茂迪決定在大陸馬鞍山進行TOPCon產能擴建，相關布局將於年年底公布。

元晶也敲定加速現在三條PERC產線轉換，目前逐步改機，預估今年占比將逾10%，明年完成二條產業改機後，TOPCon產能將占三分之二。

茂迪則是目前全台唯一拿到TOPCon產品VPC認證的廠商，受惠新世代產品出貨比重拉升，可預期今年第3季毛利率會明顯拉升。茂迪產品組合及獲利能力提升，也受到外資青睞，近一個月來買多賣少，累計買超5677張，近5個交易日買超即達3512張。

葉正賢表示，茂迪和工研院共同開發的TOPCon電池， 轉換效率突破24.5%，優於業界的23%，做成M10半切模組，發電效率可達 485W，優於同業的 460W。

他也以台南六甲的實驗案場舉例指出，若依據全日照平均發電量來看，N型 TOPCon 模組平均發電量較P型 PERC 高約 3%，尤其在清晨黃昏時段，TOPCon 具弱光特性，發電量更高出 6%。

葉正賢，茂迪的TOPCon除了主攻漁電共生案場外，由於雙玻高透光性，也受到農電型案廠開發商高度詢問度。葉正賢並在台灣智慧能源周現場，親自說明這項產品，採用超薄邊框與雙玻設計，抗風防水特性佳，利於灌溉農作物，現正與歐洲科技農場洽談相關專案，明年就有機會開花結果。

元晶也在智慧能源周展出新產品TOPCon M10產品，做成太陽能模組效率可達22.7%，電池效率可達25.6%。元晶表示，TOPCon發電功率可比PERC模組多出7%。元晶已正加緊TOPCon設備裝機，明年TOPCon產能1.5GW，產出約是1GW，預估明年第1季末出貨。

聯合再生的TOPCon電池，也自今年2月陸續改機出貨，董事會通過資本支出建置一條400MW（百萬瓦）產線，因申請VPC要到明年6月取得認證，屆時將會快速拉升成為主流產品。

從各大廠加速TOPCon產能轉換及布建，讓TOPCon電池和模組明年成為主流趨勢確立，預料也成為推升獲利的重要動能。 元晶也展TOPCon模組，明年衝刺1GW產能，搶食美國反規避稅豁免期截止後的外銷商機。記者簡永祥／攝影

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