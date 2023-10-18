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聯合再生六大優勢出擊 搶攻太陽能商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內太陽能大廠聯合再生（3576）除持續深根台灣市場外，也是台灣唯一在海外有完整太陽能事業布局的公司，推出優質產品及服務項目，深獲台灣及海外客戶的肯定。產品相較業界具有六大優勢 : 高效能、高價值、高可靠、高信用評鑑、重視環境永續，為產業少數垂直整合廠商，從電池片製造到模組成品生產，同時也具備系統開發建置及電站維運能力，並跨足儲能領域，與太陽能相輔相成，加強電網穩定性。

為達成我國淨零碳排目標，國發會公布的12項關鍵戰略中，光電被列為首要發展重點之一。其中提到新世代高效率太陽光電技術及模組回收高值化再利用目標，高轉換效率特別適用於台灣地狹人稠之環境，單位面積更高的轉換效率亦即在使用更少的土地資源即可達到所需之發電量，聯合再生能源目前已量產M10大尺寸電池及模組，並積極投入次世代N型TOPCon(穿隧型異質接面)電池之開發建置。

聯合再生能源為台灣最早全面導入雙面電池及量產雙面模組之廠商，雙面模組具有更多有效發電面積，可有效利用環境反射光，提高系統發電量。過去聯合再生推出之雙面雙玻模組，其雙面發電效益廣受好評且超乎預期設定，雙面發電產品結合新開發M10 TOPCon技術，將讓光電轉換效率可進一步提升，在台灣有限土地面積內達到最佳發電能量。

在本次2023 Energy Taiwan展會中，聯合再生能源在太陽能領域除展示MIT最高效能M10模組(PEACH VLM)，發電效能高達560W領先業界，並且獲得台灣VPC認證肯定。同時也展示次世代海外M10 N-Type (GLORY HELLO、GLORY TOPCon)產品，發電效能可達700W。其中因應太陽能板回收問題，次世代可拆解模組(PEACH RE)設計，將完整矽晶片、玻璃及高單價的貴金屬材料回收，取得回收之電池也成功製造再生模組達到二次利用，提升廢棄回收價值與降低環境負擔，創造更高的循環經濟價值。在儲能領域，也展示了不斷電系統(UPS)及小型家用儲能產品，提供供電的穩定性及日電夜用解方，產品應用從創能到儲能垂直整合領域。

此外，聯合再生能源被彭博新能源財經評鑑為一線太陽能模組供應商(Bloomberg Tier1)，並為台灣唯一連續十一屆獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮，為業界豎立良好標竿，也提升台灣模組的國際競爭力，讓國際可以看見台灣技術研發能量，使經濟和環境發展共存共榮。

太陽能 再生能源

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