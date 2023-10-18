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台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

我國資訊人才流失 IT獎項鼓勵友善雇主

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

低薪環境導致台灣IT產業（資訊科技）人才外流，唐鳳頒獎鼓勵各產業，打造IT人才友善環境！首屆「IT Matters Awards」18日結果出爐，包括信義房屋、雄獅旅遊或Dcard等都獲最佳IT雇主獎，其中不少企業提供「線上大學」、「企業內部IT競賽」鼓勵員工學習，甚至有企業推動「週休三日」。

本次也頒發「IT Matters教師獎」包括成大資工系教授蘇文鈺、東吳資管系特聘教授朱蕙君與政大傳播學院特聘教授林日璇獲得。此外還有「IT Matters 經理人獎」、「IT Matters 人才獎」與「IT Matters 產品專案獎」等獎項。

資訊人才淨流出

IMA資訊經理人協會理事長蔡祈岩指出，隨著科技發展，IT能力與人才是珍貴的戰略資源。他說，過去台灣太過偏重硬體，軟體人才的薪酬都偏低，導致IT人才長期流出到國外，盼透過本次的獎項將產業善待IT人才的方式分享出去，讓其他產業學習，並將台灣打造成最適合IT人才的環境。

獲獎企業除了薪酬福利之外，有許多企業採用線上面試、程式擂台賽等徵才，以新穎方式吸引科技人才加入；如鴻海與雄獅旅遊都有設立「企業大學」，提供員工進行IT培訓，或辦理企業內部的「黑客松」競賽；資安公司戴夫寇爾則提供「週休三日」的彈性工時。

資安讓工作有彈性

數位部長唐鳳則分享政府在資安技術上的進步，她強調，目前透過「零信任」、「免密碼」或「生物認證」等資安技術，讓工作地點變得更加彈性，不再限於政府部門內工作，這也符合其他國家資安技術的整體趨勢。

唐鳳說，透過公部門推廣技術的好處在於，讓各部會或民間都能看到，更先進的資安技術不僅不會造成負擔，還能讓工作地點更加彈性，本次也看到許多民間產業善待IT人才，政府也抱持著「實驗沙盒」的態度，一起與民間合作探索方法，留住更多資訊人才。

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