推台積電設廠首選淡海新市鎮 新北經發局支持：也曾考慮這三區

台積電不進駐龍潭園區三期，引發高度關注。國民黨新北市議員陳偉杰今在新北市議會質詢時，要求市府爭取台積電進駐淡海新市鎮二期或八里、林口等地。新北市經發局長何怡明表示支持爭取，但高科技產業需要大量用水及高壓用電，以及需要相關碩師，因此會再完整評估，希望讓相關配套及條件都有機會到位。

陳偉杰表示，台積電原先規畫在龍潭園區三期打造1.4奈米製程的晶圓廠，經評估後不再考慮進駐龍潭園區三期，台積電會持續評估台灣其它適合半導體建廠的用地，想問市府就新市鎮二期的土地及目前的產業規畫來看，適不適合台積電落腳？

陳偉杰說，也有專家認為，若將二期作為科技園區，增加工作機會，也因鄰近台北港，不但能讓新市鎮自給自足，還可以鎖住人流往外移動，以解決淡水的塞車問題，絕對能讓新市鎮二期的效益發酵，因此應爭取台積電進駐，除了淡海二期，也可考慮八里或林口，以帶動地方繁榮。

對此，經發局長何怡明表示，支持爭取台積電設廠一事，過去為爭取高科技產業進駐，曾於111年舉辦一金二造論壇，找來台灣半導體產業協會針對新莊、八里及林口等地評估。

何怡明表示，因為台積電等高科技產業需要大量用水及高壓用電，還要考量當地民意，而中央也曾討論淡海二期科技園區設置科學園區的可能性，市府當然也會持續關心並積極參與。

何怡明強調，台積電等高科技產業需要有符合產業需求的基盤設施，以及相關產業聚落的成型，市府將會探討相關規畫，希望讓相關配套措施及條件都能有機會到位，會再完整評估。 國民黨新北市議員陳偉杰（左）今在新北市議會質詢時，要求市府爭取台積電進駐淡海新市鎮二期或八里、林口等地。記者張曼蘋／攝影

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